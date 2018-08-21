已逝愛文芒果之父獲褒揚令

有「台灣芒果之父」之稱的鄭罕池（左圖，莊曜聰翻攝）生前對芒果種植及育種貢獻卓著，總統府20日特頒發褒揚令，由農委會副主委李退之（右圖左三）代蔡英文總統頒發，鄭罕池獨子鄭彥輝（左四）開心與親友一同接受。（莊曜聰攝）

友善列印
中國時報
／台南報導

家住台南玉井，有「台灣愛文芒果之父」稱號的鄭罕池，在今年6月過世，享壽89歲，為表彰他生前對芒果產業發展的傑出貢獻，總統府在20日頒發褒揚令，褒揚令由農委會副主委李退之代表總統府及行政院頒贈，由其獨子鄭彥輝與親友一同接受，場面隆重，他的生平事蹟也將列入國史記載。

推廣育種不藏私

總統褒揚令涵蓋政治、軍事、學術、教育、藝術等各領域及產業別，分為明令褒揚及題頒匾額，受褒揚者的事蹟必須經行政院會議通過，鄭罕池因在農業的卓著貢獻獲得褒揚，上一位在相同領域的是「西瓜大王」陳文郁。

農委會副主委李退之當場朗讀褒揚令內容，稱許鄭罕池是個資深農技專家，對推廣芒果育種，促進農業發展有貢獻卓著，他不藏私的性格及精神，致力於經驗的傳承，使農民有更好的收入，台南山區也因種植芒果有了發展，現在更是外銷的重鎮。

鄭罕池當年自行研發套袋防範病蟲害的方式，大大減少了農藥的使用量，並全力推廣，輔導農民種植，也成為風潮，現在多種水果也都會運用套袋方式來使其生長，李退之說，能獲得褒揚令可說是實至名歸。

芒果事業延續3代

鄭罕池的夥伴，已退休的前台南區農業改良場助理研究員劉銘也到場見證，他回憶起鄭在1962年首度引進100株愛文芒果種植，最後僅存活4株，但他沒有放棄，3年後終於收成，逐步改善技術，終於有了今天的愛文芒果。

鄭罕池獨子鄭彥輝也繼續從事芒果栽種，面積約有8公頃，鄭彥輝的2個兒子退伍後將返鄉幫忙，將事業延續到第3代。

(中國時報)

頂番婆720公頃特農 變一般農業區 拆中博橋 交通恐現黑暗期

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。