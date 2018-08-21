亞運》花蓮之光 余秀菁率中華女足奪首勝

余秀菁踢進中華女足在亞運對南韓暌違16年的進球。（資料照片／李弘斌攝）

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中國時報
／花蓮報導
花蓮之光余秀菁（右）、王湘惠（中）為花蓮光復鄉阿美族，兩人撐起中華女足半片天。（翻攝王湘惠臉書）

花蓮之光！中華女足19日對上印尼傳來捷報，花蓮3名女將表現活躍，余秀菁開賽5分鐘就頭槌破網為中華隊首開紀錄，後賴麗琴一記精準妙傳給林雅涵頭槌補進第3分，徹底打垮印尼士氣，終場以4比0拿下首勝，讓守在電視前加油的部落鄉親尖叫聲不斷。

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本次中華女足陣中多達8名國腳來自花蓮，除隊長王湘惠、中場余秀菁外，還有前鋒賴麗琴及由後衛陳雅惠、林雅涵、林凱玲、卓莉珊與蘇芯芸組成的「鐵壁防線」，日前首戰強敵南韓以1比2落敗後，前晚面對地主印尼隊更有不能輸的壓力。

目前效力於「中國女超足聯」北控鳳凰隊的余秀菁與王湘惠，畢業於花蓮體中，為花蓮阿美族原住民，去年兩人在花蓮縣長傅崐萁牽線下以百萬年薪赴陸發展，是本次中華女足陣「唯二」旅外球員，開賽不久余秀菁就迅速破門建功，帶領台灣女足全場攻勢不斷。

過去曾帶領這群娘子軍的花蓮體中教練朱文彬說，前鋒賴麗琴不只腳上功夫了得，還展現凌厲的角球攻勢，多次妙傳給前方頭槌未果，終於在第32分鐘精準傳至林雅涵面前，一舉將球頂進球門，3比0奠定勝基，族人們高興得手舞足蹈，甚至拉手跳起舞來。

中華隊上半場就拿下4分，將印尼打得毫無招架之力，縣長傅崐萁昨早得知花蓮女國腳傳來捷報，開心說花蓮孩子有好的表現是花蓮人的驕傲，余秀菁和王湘惠是近年中華隊上的主力中場，希望這群花蓮孩子發揮優異身手，繼續為女足爭取好成績。

(中國時報)

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