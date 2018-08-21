登革熱延燒 爆第3波群聚感染

新北市本土型登革熱疫情20日再添第12例案例，衛生局長林奇宏解說患者感染情況。（葉德正攝）

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中國時報
／綜合報導

新北市登革熱疫情20日再添第12例案例，這名29歲女病患與第11例為同棟不同樓層的住戶，疾管署也將這2例畫歸為新北市第三波群聚感染，新北市府除持續噴消，也針對不願配合清除孳生源住戶開罰，且已有住戶遭罰34.5萬元。疾管署則指出，未來兩周到9月上旬，一旦新莊超過7例，代表疫情全面失控。

新北市衛生局長林奇宏指出，該名女子17日開始出現發燒、肌肉痛、發抖發冷等症狀，當日前往就醫，經登革熱快篩陽性後通報確診，目前住院治療中，狀態穩定，市府掌握該棟住戶其他29名健康情形，目前無疑似症狀。

林奇宏說，案11先前因為卡在第2波最後一天，才被暫列第2波，不過出現新的第12例，第11及12都被畫入新的第三波疫情。

疾管署副署長羅一鈞則指出，新莊登革熱疫區最初從瓊林里開始，延燒到附近，最後又回到瓊林里，代表瓊林里的孳生源清除及噴藥工作應持續加強，這幾天到該里孳清時也發現個案居住的大樓旁邊，屋頂排水溝、汙水槽中仍可發現孑孓，表示沒有斷根，加上近期降雨不斷，才會導致第三波。

羅一鈞說，疫情失控須達兩項條件，一為地理分布上持續向外擴，病例數爆炸性成長，以及後一波病例高於前一波。原以為第二波八月底前可完全撲滅，但現又拉長戰線，增加第三波疫情，未來兩周到九月上旬，一旦新莊超過7例，代表疫情全面失控。

新北市衛生局表示，為遏止民眾不配合登革熱疫情防治情況發生，目前已開立55張舉發單，其中29張依法開罰。其中瓊林里某獨居老人因家中堆放雜物，且有多處積水，衛生局人員7日到場時，老人甚至報警阻擋，衛生局依《傳染病防治法》開罰30萬，另針對16、17及20日入內發現老人住處有3項積水容器，各罰1.5萬，累積達34.5萬元。

(中國時報)

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