參選人提龜山公墓改建公園

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中國時報
／桃園報導

桃園市13行政區中，僅有龜山區公墓沒有被禁葬，龜山區市議員參選人牛煦庭，自掏腰包請建築師事務所畫設計圖，提出「先人都更」概念，希望將第一公墓改建成大山頂萬坪公園，並以就地安葬的方式，將公墓內的先人請到公園靈骨塔內，造福鄰近公墓的居民。

根據桃園市民政局統計，桃園市13行政區中，龜山區共有5座公墓，卻沒有1座被禁葬，其他分別有大溪區1座、復興區7座、桃園區6座、龍潭區10座、八德區8座、中壢區4座、平鎮區7座、楊梅區3座、蘆竹區12座、大園區6座、觀音區4座和新屋區9座公墓被禁葬。

牛煦庭表示，龜山區第一公墓占地約1萬坪，雖然是公有地卻沒有被善加利用，尤其公墓隔壁的幸福社區有2000多戶居民，鄰近還有全桃園唯一沒有操場的幸福國中，若將公墓「公園化」，將能解決居民停車問題，也能提供學生和居民休閒、運動去處，同時透過參與式預算推動共融式公園，讓周邊住民共同參與、活化老社區。

牛煦庭日前自掏腰包請來建築師事務所，繪製將第一公墓改建為大山頂萬坪公園的模擬圖，他建議推行「先人都更」，讓龜山區的公墓土地能夠被善加利用，另外就地加蓋了靈骨塔將先人請入塔內，以此來避免鄰避設施爭議。

民政局表示，過去是因為傳統公墓的土地另有規畫才會禁葬，同時開闢示範公墓提供替代使用，然而桃園市13區僅有龜山區沒有示範公墓，因此龜山區的5個公墓都還沒有禁葬，龜山區公所則表示，由於龜山區的公墓屬於傳統公墓，安葬先人數量難以統計，但除了桃園市，外縣市民眾也可申請。

(中國時報)

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