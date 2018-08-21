嘉市防登革熱 獎勵自主通報

2018年08月21日 01:16 中國時報 呂妍庭 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義縣傳出兩起本土登革熱確診案例，緊鄰的嘉義市為防堵疫情擴散，率全國之先祭出自主通報獎勵措施，只要居住嘉市民眾有類似症狀，未就醫前就通報衛生局，一旦確診感染登革熱，市府就核發2500元獎勵金，市長涂醒哲強調額度無上限，並喊出「寧可做白工，也不要放過一隻會傳染的蚊子」。

目前全台已有17起本土性登革熱病例，嘉縣上周接連傳出兩起染病個案，有別以往登革熱多發生在南部，今年病例從新北市爆發，連疾管署南區管制中心主任李翠鳳都說今年病例多在濁水溪以北，且「這裡冒一個，那裡冒一個」，病毒型別都不太相同，狀況特殊，疑似和天氣特別溼熱有關。

已經3年多沒有傳出本土登革熱病例的嘉義市，市府在嘉縣傳出個案後嚴陣以待，為防堵疫情蔓延，嘉市衛生局推出「民眾自我健康監測通報獎勵計畫」，涂醒哲說，為及時掌握疫情，鼓勵市民旅外返國或在國內流行地區活動，14天內自我察覺有登革熱、茲卡病毒感染症等相關症狀，民眾應主動通報當地衛生局或衛生所，經安排就醫診治，確定診斷為登革熱者，就能獲得獎勵金2500元。

除了個人通報可獲獎勵金之外，醫療院所主動通報疑似個案，經確診是嘉市今年第一起登革熱病例，也有獎勵金，李翠鳳肯定嘉市作法，指嘉市獎勵措施是全台第一個推行，未來疾管局會視後續疫情發展狀況，如有必要就會給予補助，「中央不會袖手旁觀」，並提醒民眾，今年登革熱疫情跟往年很不同，民眾不能大意。

涂醒哲不忘強調，2500元是防疫獎金，不是感染獎金，也拜託醫生先放下臨床專業，以公共衛生為優先，只要有疑似病例就先通報，雖然衛生局會做很多的白工，但寧可做白工，也要搶時間做防疫。

(中國時報)