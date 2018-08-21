亞運》標槍王子領銜 田徑精銳盡出

「標槍王子」黃士峰。（高雄巿體育處提供）

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中國時報
／高雄報導

2018年亞洲運動會已點燃戰火！高雄巿有65人入選國家隊，「運動之母」的田徑運動更集合了「標槍王子」黃士峰、「快腿雙姝」陳莞玫、胡家蓁，男子400公尺接力陳家薰，以及台灣當今首席男子三級跳遠名將李奎龍，高雄子弟可謂精銳盡出。

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去年世大運勇奪銅牌的黃士峰是本屆亞運我國奪牌的重點選手，最佳成績為86公尺64，有趣的是，許多人可能不知道，黃士峰起初踏入體育圈時還是名足球員，直至國三才開始接觸標槍。

沒想到自他拾起標搶的那一刻起，橫掃國內大小賽事，更從2009年6月開始，1年斬獲3項世界冠軍（愛沙尼亞世界中等學校運動會、義大利世界盃青少年田徑錦標賽、杜哈卡達世界中學運動會），可說技驚四座。

田徑代表隊也有「嬌」點，有台灣新生代「風速女王」之稱的陳莞玫，是這次中華隊最年輕田徑選手之一，國中時期是400公尺好手，因擁有令人驚豔的加速能力，被啟蒙恩師也是她姑姑的陳雅莉及姑丈許唐漢相中。

自此改練100公尺的她，成績扶搖直上，不到1年就刷新當時全中運國中女生組紀錄，成為當時台灣史上最快的國中女生，此次亞運將聯手學姐胡家蓁出戰女子400公尺接力，擁有不錯外表的她，還許下目標「以後想當體育主播」。

今年出戰所有賽事，尚未嘗到敗果的李奎龍首次獲選亞運代表隊，他是自乃慧芳後，近30年來，我國首位進入亞運殿堂的男子三級跳選手，一路看他長大的教練許唐漢看好他的技術觀念與心態成熟，有機會為國爭光。

(中國時報)

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