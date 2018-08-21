拚登記 也別讓違章工廠成絆腳石

2018年08月21日 01:16 中國時報 葉德正

新北釋出利多，希望公司、商號與工廠主動登記，實際上許多違章工廠，持續躲在檯面下，無須繳稅、不用負責任，嚴重阻礙地方建設發展，從泰山楓江、板橋浮洲到新泰塭仔圳都市計畫案，歷歷在目，衝工商登記數量固然重要，但政府如何拿出魄力輔導違章工廠合法化，更是刻不容緩。

新北市升格後，大興土木推出許多重大建設，閃耀五星等案整體開發計畫開發面積已達318.28 公頃，但截至去年止，開發區內仍有2892家未登記工廠待輔導。

部分開發案因工廠拆遷安置爭議，導致暫緩辦理或延宕開發，像泰山楓江都市計畫就因缺乏臨時安置違規工廠方案導致都市計畫延宕；板橋浮洲地區也因多數工廠違規使用且民眾異議案件多，導致區段徵收計畫停止辦理。

另像新泰塭仔圳地區更有高達6000間鐵皮屋，絕大多數為違章建築及工廠，其中未完成公司登記與完納營業稅比例高達99.5％，地方期待許久的泰山塭仔圳開發案，只能慢慢等。

這些工廠雖曾為台灣經濟奇蹟有所貢獻，但業者以極低價格承租土地廠房，早已習慣不用繳稅，市府除釋出誘因吸引業者主動登記，也該主動出擊，除加強稽查、採取法律行動，讓違法無所遁形，更應盡快將閒置或未開闢工業區土地面積釋出，提供業者平價的廠房土地，才能徹底解決問題。

(中國時報)