新明國中棒球隊 奪LLB世界賽冠軍

2018年08月21日 01:16 中國時報 呂筱蟬／桃園報導

桃園市青少棒代表隊由新明國中組成，於8月10日前往美國密西根州參加「2018年世界少棒聯盟世界次青少棒錦標賽」，中華隊在20日的冠軍戰，以2比0擊敗德州隊，勇奪世界冠軍，締造台灣在LLB世界次青少棒錦標賽六連霸的紀錄。

中華隊在4局下靠著李晉維的安打及短打戰術，李勛傑適時擊出安打，以1比0領先；5局下黃冠倫擊出全壘打，將比數拉開至2比0；7局上德州隊一度滿壘，在第二任投手李樹勳的壓制及戰術化解，終場中華隊以2比0擊敗德州隊，以全勝之姿勇奪世界冠軍。

中華隊先發投手黃冠倫投打俱佳，主投6.2局僅被敲出5支安打，送出6次三振，並在5局下擊出帶有1分打點全壘打，與後援投手李樹勳一起帶領中華隊勇奪世界冠軍。

總教練黃湋志表示，很高興完成六連霸，這次選手不論在投手或打擊表現都在水準之上，也感謝教練團的努力以及市府的支持，才能有如此榮耀。先發投手黃冠倫則說，感謝教練的鼓勵和球隊夥伴的支援，很享受這次的冠軍。

桃園市長鄭文燦也在第一時間恭喜新明國中棒球隊勇奪世界冠軍，締造台灣六連霸紀錄，感謝教練團的指導及小將們的努力。

台灣自2010年起重返LLB（世界少棒聯盟），已獲得7次世界冠軍，並從2013年至今達成六連霸紀錄，其中有4次世界冠軍就是由新明國中獲得（2013年、2016至2018年），堪稱國際常勝軍。

(中國時報)