綠色賞花「開車去花博 會被人家笑」

友善列印
中國時報
／台中報導

2018花博將登場，活動成功與否，除展區令人驚艷，不塞車更是重大關鍵！交通局正積極規畫接駁車動線。台中市長林佳龍20日在市政會議說，三個展區都有方便接駁車，要宣導到讓大家覺得「開車去花博會被人家笑！」看花博賞心悅目，不必自己急著開車，一起響應綠色交通。

交通局王義川專案報告「停車好便利 轉乘更順暢」，提出土地共享鼓勵民間設置合法停車場，補助總額最高到380萬元，平均每周新增一個停車場，總場數累計已達230場；以社區化的小型合法停車場，解決社區弄巷內長期占用亂象。

王義川說，2015年至2018年7月，台中市新增9萬1045格汽機車停車格成長率達56％。台中市每萬輛小型車擁有路外及路邊停車位數從102年原本六都倒數最後的804格，2017年顯著上升至1216格，超越桃園、台南，增加近1.51倍，成長幅度全國第一。

林佳龍說，水湳智慧城中央停車場具備車牌辨識、月租車e-tag感應及多卡通自動收費、車位在席偵測、智能尋車系統等多項智慧停車設施，停車場上方廣達1萬平方米太陽能板，支撐公園電力，低碳效果應推廣其他公有停車場。

林佳龍強調，市府將持續提供智慧優質的停車空間，並優化轉乘環境，否則無止境增加車輛，無法解決停車問題，應建構多元無縫的複合式交通運輸系統，培養公共運輸搭乘人口。

(中國時報)

拚登記 也別讓違章工廠成絆腳石 成大團隊登全球最有趣發現

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。