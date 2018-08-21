綠色賞花「開車去花博 會被人家笑」

2018年08月21日 01:16 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

2018花博將登場，活動成功與否，除展區令人驚艷，不塞車更是重大關鍵！交通局正積極規畫接駁車動線。台中市長林佳龍20日在市政會議說，三個展區都有方便接駁車，要宣導到讓大家覺得「開車去花博會被人家笑！」看花博賞心悅目，不必自己急著開車，一起響應綠色交通。

交通局王義川專案報告「停車好便利 轉乘更順暢」，提出土地共享鼓勵民間設置合法停車場，補助總額最高到380萬元，平均每周新增一個停車場，總場數累計已達230場；以社區化的小型合法停車場，解決社區弄巷內長期占用亂象。

王義川說，2015年至2018年7月，台中市新增9萬1045格汽機車停車格成長率達56％。台中市每萬輛小型車擁有路外及路邊停車位數從102年原本六都倒數最後的804格，2017年顯著上升至1216格，超越桃園、台南，增加近1.51倍，成長幅度全國第一。

林佳龍說，水湳智慧城中央停車場具備車牌辨識、月租車e-tag感應及多卡通自動收費、車位在席偵測、智能尋車系統等多項智慧停車設施，停車場上方廣達1萬平方米太陽能板，支撐公園電力，低碳效果應推廣其他公有停車場。

林佳龍強調，市府將持續提供智慧優質的停車空間，並優化轉乘環境，否則無止境增加車輛，無法解決停車問題，應建構多元無縫的複合式交通運輸系統，培養公共運輸搭乘人口。

(中國時報)