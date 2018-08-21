太魯閣族藝術家 編織出母子關係

2018年08月21日 01:16 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

太魯閣族藝術家林介文擅長編織，也會運用不同材料編織作品，目前正在台灣原住民族文化園區策展《偷時者》，其中幾件作品都在描述自己與兒子間的關係，創作期間她正好懷孕，下個月就要臨盆，因此作品中也大量用到代表生命的圓。

編織是太魯閣族的傳統文化，林介文從小就喜歡編織，隨手拿到的棉線、毛線、尼龍繩、彈性線、頭髮、廢布等，都可以編織出作品。5年前也開始學習正統的太魯閣族編織，以傳統的工具和「地織」技術是最大特色。

她的作品中原本就喜歡用圓，來代表生命、女性、母親，這次在原民園區策展，正好遇到她懷了第二胎，因此作品中又用了更多圓來表現。她說，這幾年她從女人變成母親，生命經驗也更加豐富，相處過程也看到了時間的力量，因此此次展出便以時間為主題。

這次有幾件新作品都在描述林介文與兒子間的關係，兒子的角色也變成了「偷時者」，偷走她所有的時間，讓她在創作與兒子間陷入兩難，也讓「母愛」的體會變得更加多元有趣。

這次展覽也邀請義大利籍導演Tommaso Muzzi拍攝紀錄片《我們在這裡》，以織布為背景，再由女性經驗與價值貫穿的劇情式紀錄片，由織布文化回溯到太魯閣族強迫遷移的歷史，再連結到原住民於當代的社會處境。這次展覽在原民園區八角樓特展館展出作品9件，展期至10月11日。

(中國時報)