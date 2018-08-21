宜縣府點交興中校舍 校友痛批

2018年08月21日 01:16 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭縣政府20日前往興中國中點交，收回校園部分空間，引發宜蘭縣教師工會的不滿，指縣府不依法行政，興中校友則批縣府「有那麼急嗎（指點交）？縣府在演哪一齣？」但縣府強調立場不變，興中餘裕空間將媒合作公益使用。

宜蘭縣興中國中從傳出停辦以來，引起各界關注，縣府強調興中無停辦、廢校一事，但縣府認為，興中教學、服務、行政空間有39間，依新學年度的6班規模，應為24間，遂決定收回39間的12間，包括行政大樓2、3樓，涵英樓1樓檔案室。

縣府依據「宜蘭縣縣有財產管理自治條例」，將收回空間管理機關指定變更為縣府，並於20日接管，昨縣府祕書長邵治綺點交前，警方擔憂爆發衝突，原要派員到場，但縣府婉拒警方介入。

邵治綺抵達興中後，宜蘭教師工會理事長鄭祺怡全程錄影，並批縣府不依法行政。雖然縣府點交時罵聲不斷，興中校長李俊緯也未在會勘紀錄上簽名，場面陷入僵局，但邵治綺說，不影響點交作業。

搶救興中國中自救會召集人林奠鴻接受訪問時表示，他是興中的校友，也曾經擔任家長會長，縣府要活化空間都能理解，但「餘裕空間」怎麼定義？不能只為興中量身訂做，必須有全縣性的標準，且興中所有教室都在使用，行政大樓是支持教學所需的服務性設施，不能因它不教學就歸類餘裕空間。

邵治綺表示，興中行政大樓2樓等空間學校已有在清理，是好的開始，未來會朝向媒合公益使用，包括公共托嬰中心、幼兒園、長照及日照中心，以及日照照服員訓練空間，相關單位對這些空間需求迫切，未來公益使用、媒合時會與校方聯繫討論。

(中國時報)