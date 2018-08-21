人工種苗成功 花蟹復育現曙光

2018年08月21日 01:16 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

萬里蟹中的花蟹因肉質鮮美、產量少，價格遠高於三點蟹、石蟳，新北市漁業處已掌握花蟹人工種苗技術，成為花蟹復育的一道曙光；漁業處表示，除花蟹，花枝、九孔都已陸續成功復育，未來也將持續投入經費，為台灣永續漁業以及海洋資源出一份心力。

新北市萬里蟹紀錄片預告近期上映，引發網友熱議，新北市農業局長李玟表示，新北市海岸線長達145公里，擁有豐富的漁業資源與特產，但只收成卻不播種，將會造成海洋資源耗竭。

李玟說，新北市漁業處2014年與海洋大學合作，邀請專家學者進駐新北市海洋資源復育中心，設立「水生生物研究暨保育中心」，除持續研究促進海洋資源永續外，也開放給民眾、團體預約參訪。

海洋大學水產養殖學系助理教授徐德華指出，為了繁殖種苗，種源的部分都是拜託漁民朋友們出海特地小心捕捉回來，再分送至海洋資源復育園區，而放流活動則是讓下一代的學生族群操作。透過這樣的活動，讓消費者與漁民都參與到保育工作，對整體漁業資源的永續發展具有特殊意義。

卯澳社區發展協會總幹事吳文益則說，卯澳灣海域水質良好、藻類豐富，非常適合九孔生長，經當地漁民浮潛觀察，發現當地九孔又大又漂亮，且已有穩定野生族群。

李玟說，市府從在地萬里蟹品牌打造，到生態環境維護及海洋資源永續，一方面投入研究，輔導產業永續發展，另則替漁民開拓出市場，吸引更多消費者關注新北在地農漁特產品，希望這樣的正向循環，讓海洋資源永續發展。

(中國時報)