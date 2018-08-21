南市府掛保證 觀光工廠20好物出線

2018年08月21日 01:16 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

台南市觀光工廠優質好物遴選結果出爐了，選出20項台南市優質好物，經由遴選的產品，將授與專屬的標章印製於商品本體或包裝上。並可優先配合今年度各式行銷活動及通路進行曝光，例如觀光工廠、飯店或古蹟景點。

台南市目前擁有全台最多的23家觀光工廠，都是由市府經發局主動輔導業者成立，且全部通過經濟部相關評鑑，近年全台雖有退燒情況，但南市影響不大，去年還創下135萬參訪人次紀錄，衍生的消費產值突破5億元。

為提升觀光工廠服務與產品品質，經發局近年都會舉辦優質好物遴選，在眾家觀光工廠提出的特色商品中，評審委員會從商品與地方的連結性、吸引力、品質與行銷等4大項目進行評比，選出的20項優質好物代表市府「掛保證」，民眾可安心選購。

今年選出的優質好物相當具有特色，可滿足遊客多樣化的需求，國王家族羽絨服飾觀光工廠的羽絨衣能收納成枕頭，攜帶方便又有實用性；和明織品文化館推出的膠原蛋白印花Tee，可消除7成以上異味，功能經洗滌後仍不會減退；彼緹娃藝術蛋糕觀光工廠則與在地農民合作，以特產牛蒡製作出蛋捲，風味絕佳。

另外，經發局從5月中到8月底則舉辦「台南玩家大本營幸運福將就是你」消費滿額抽獎活動，共有220多個獎項，已經送出3.5萬張摸彩券，迄今帶動廠商營業額約1750萬元，大獎則有大阪到台南、香港到台南機票等，活動詳情可到台南市觀光工廠網站查詢。

(中國時報)