做對的事 讓澎湖機場正名

2018年08月21日 01:16 中國時報 陳光復

歷經半年多的努力，我們成功讓馬公機場回歸所在地縣市命名。光復要重申，澎湖身為國際觀光島嶼，改名為澎湖機場不僅提升機場辨識度，又可行銷澎湖整體島嶼的形象，雖有少部分人持反對意見，但只要是對的事，我們一樣得勇敢向前進。

澎湖是台灣海峽最閃亮的明珠，澎湖灣也獲世界最美麗海灣的肯定，但坐落在湖西鄉，具備國際規格的機場卻是以馬公命名，造成國際友人混淆，影響澎湖世界最美麗海灣嘉年華的行銷效果。

城市行銷與機場名稱，本有著密不可分的關聯性。「澎湖」這兩個字代表的是縣內大大小小90幾座島嶼以及島嶼上的每一位鄉親，而馬公只是澎湖的一部分，並非澎湖的全部，這次透過更名，我們希望讓國際友人知道，來澎湖就是飛來澎湖機場。

改名免不了有人反對，雖沒有花到縣府半毛錢，但光復背負起浪費公帑搞正名的批判，依然和團隊伙伴們堅信，正確的事就該要堅持。機場改名，確實短時間無法達到遊客增加、知名度大增的效果，但為了澎湖整體發展、宣傳的一致性，改名是遲早得做的事，我們必須先為未來籌畫。

或許有些朋友不太習慣，光復仍相信深愛著故鄉的我們，在機場大廳聽到「澎湖機場」四個字播送出來，心裡會有著滿滿感動，因為澎湖是我們不分鄉市、彼此共有的家。

(中國時報)