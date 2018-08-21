亞運》新北選手開紅盤 奪1金1銅

本次亞運摘金的新北市選手林穎欣（右二），在高中時期就嶄露頭角，也在2017年全國運動會奪團體金牌。（新北市體育處提供）

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中國時報
／新北報導

雅加達亞運如火如荼戰開，19日開賽在射擊10公尺空氣步槍男女混合團體賽中，新北市選手林穎欣搭配呂紹全為台灣帶回本屆賽會的第一面金牌，同日跆拳道品勢項目也由新北市陳湘婷、陳以瑄兩選手與林侃諭3人合力在女子組團體賽奪得銅牌。

雅加達亞運專輯

新北市體育處長洪玉玲指出，本次亞運台灣代表隊新北市籍選手就有59位，首日奪金林穎欣年僅19歲，目前就讀台師大一年級，當年就讀林口高中時，因選修課程而與射擊運動結緣，就此培養興趣。

體育處表示，林穎欣在2016、2017年連續兩年獲全國中等學校運動會10M女子空氣步槍團體金牌，2017年更破全國運動會10M女子空氣步槍全國紀錄，接觸射擊僅3年多表現亮眼，且一直有所突破，近一年多來在國際比賽也奪牌不斷，先前在德國慕尼黑世界盃射擊賽中，拿下女子空氣步槍金牌。

林口高中校長高栢鈴說，林穎欣國中畢業後直接在地就學進入林口高中，射擊課程是高一新生必修課程，利用新北市在地就學旗艦計畫補助，提升基礎設施，林穎欣進入高中後透過課程，體驗射擊產生興趣，再深入學習，她自我要求嚴格，常常自主訓練到很晚，才能不斷開創個人運動生涯紀錄。

新北市教育局表示，新北市為推動在地就學旗艦計畫8年投入24億元經費全面提升高中職軟硬體，讓基層選手從校園開始體驗與學習，從地方上的賽事一點一滴培養競技實力，並由國內最高層級的全國運動會茁壯，厚實自身的好本領，為國為市爭光。

(中國時報)

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