亞運》泳將林姵彣、王星皓 雙雙晉級決賽

2018年08月21日 01:16 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

2018亞洲運動會在印尼雅加達盛大舉行！台中有51名運動好手爭取田徑、羽球、龍舟、跆拳道等23種運動項目榮耀。副市長林依瑩代表市長林佳龍前往雅加達為選手加油、得勝！20日第2天賽程傳出佳績，參與游泳項目的林姵彣晉級200公尺蛙式決賽，王星皓一口氣游進200公尺混合式、4x200公尺自由式接力決賽。

泳將王星皓去年曾於全中運4度改寫大會紀錄，爭得3面金牌，本次亞運先於男子200公尺混合式第3組出賽，雖與日本兩大混合式名將萩野公介、瀨戶大也同組；但他頂住壓力游出分組第3佳績「2分02秒18」，以預賽總成績排名第5晉級決賽。

王星皓在男子4x200自由接力第2組出賽，與隊友王郁濂、安廷耀、和黃硯歆合力游出7分31秒61，順利以第6名晉級，收下個人第二張決賽門票。

被視為台灣游泳奪牌重點的「小蛙后」林姵彣，三項全國紀錄保持人；在200公尺蛙式預賽以分組第2的「2分35秒16」總成績名列第8順利闖進決賽。

划船項目中，女將陳晴萱在輕量級雙人雙槳項目預賽，因隊數僅6隊而走水道排名賽，以位居第六「8分21秒24」挺進決賽。

女壘隊在教練楊賢銘帶領下，第8局延長賽以3比2擊敗強敵韓國，昨進行一日雙重賽，首場不幸以1比3敗給日本，續與地主隊印尼正面交鋒；自由車登山車個人下坡賽決賽，「下坡女王」周佩霓，以排名第五「2分46秒516」勝出，21日10時參加越野賽，大家都寄予厚望。

(中國時報)