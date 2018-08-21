虎頭崁埤水質混濁 縣府採樣檢測

2018年08月21日 01:16 中國時報 張伊珊 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉縣民雄鄉邱姓農友種植麻竹筍多年，一直使用俗稱「虎頭崁埤」的內埔子水庫水源灌溉作物，但長期以來，他發現水質愈來愈混濁，擔心水質恐受上游垃圾掩埋場及太陽能面板汙染。縣議員賴朝崙接獲陳情，20日上午邀集嘉縣環境保護局及嘉南農田水利會人員，前往現場採集水體及土壤，釐清民眾疑慮。

種有4分地麻竹筍的邱姓農友表示，民雄鄉垃圾衛生掩埋場位於內埔子水庫上游，自多年前興建後，不少在地農友憂心水質受影響，長期使用下來，灌溉用水幾乎呈現混濁狀態，嚇得他不敢採收；前大崎村長陳協義指出，近期內埔子水庫裝設太陽能面板，雖僅占1成水域面積，但他發現有很多不明原因的死魚，往來釣客也變少，現在只能靜待檢驗結果，藉以減輕居民對水質汙染的疑慮。

嘉南農田水利會興中工作站人員駱俊龍指出，內埔子水庫主要供應林仔尾、內埔子及部分大崎村等地區的農業灌溉用水，是中央列管第2級水庫，經長年檢測水質中的酸鹼值、電導度等均符合正常標準。由於該水庫為非河道引入的在槽水庫，水源多仰賴降雨及周邊環境，造成藻類大量滋生，水質較難清澈見底；至於清洗保養太陽能面板會否影響水質安全，現已交由相關單位進行採樣檢測。

嘉縣環保局環保設施管理科科長楊啟明表示，已採樣內埔子水庫下游出水口及水庫內的水體與土壤，將比對水質標準有無符合相關規定，確保民雄地區農業灌溉用水安全，初步報告約在2周後公布。

(中國時報)