虎頭崁埤水質混濁 縣府採樣檢測

友善列印
中國時報
／嘉縣報導

嘉縣民雄鄉邱姓農友種植麻竹筍多年，一直使用俗稱「虎頭崁埤」的內埔子水庫水源灌溉作物，但長期以來，他發現水質愈來愈混濁，擔心水質恐受上游垃圾掩埋場及太陽能面板汙染。縣議員賴朝崙接獲陳情，20日上午邀集嘉縣環境保護局及嘉南農田水利會人員，前往現場採集水體及土壤，釐清民眾疑慮。

種有4分地麻竹筍的邱姓農友表示，民雄鄉垃圾衛生掩埋場位於內埔子水庫上游，自多年前興建後，不少在地農友憂心水質受影響，長期使用下來，灌溉用水幾乎呈現混濁狀態，嚇得他不敢採收；前大崎村長陳協義指出，近期內埔子水庫裝設太陽能面板，雖僅占1成水域面積，但他發現有很多不明原因的死魚，往來釣客也變少，現在只能靜待檢驗結果，藉以減輕居民對水質汙染的疑慮。

嘉南農田水利會興中工作站人員駱俊龍指出，內埔子水庫主要供應林仔尾、內埔子及部分大崎村等地區的農業灌溉用水，是中央列管第2級水庫，經長年檢測水質中的酸鹼值、電導度等均符合正常標準。由於該水庫為非河道引入的在槽水庫，水源多仰賴降雨及周邊環境，造成藻類大量滋生，水質較難清澈見底；至於清洗保養太陽能面板會否影響水質安全，現已交由相關單位進行採樣檢測。

嘉縣環保局環保設施管理科科長楊啟明表示，已採樣內埔子水庫下游出水口及水庫內的水體與土壤，將比對水質標準有無符合相關規定，確保民雄地區農業灌溉用水安全，初步報告約在2周後公布。

(中國時報)

40位新住民 首度參與選務 高雄市經濟力 六都第1

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。