高雄市經濟力 六都第1

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中國時報
／高雄報導

高雄市代理市長許立明20日在議會進行最後一次施政報告。許作為後陳菊時代的「關燈者」，細數菊執政12年成果。他感慨，近期因選舉，部分人士指高雄商圈沒落、經濟蕭條，他特別提出多項數據反駁證明高雄經濟力為六都第1。

許立明引述中央主計總處及財政部統計數字，其中遠見城市競爭力採用的經濟指標「產業產值5年平均成長率」，高雄是六都第1。而從GDP指標，營利事業銷售額來看，105、106年高雄成長率為六都第1，連續兩年成長率最高。

許立明提到，近4年來，高雄「綜合零售業」銷售額成長200億以上，包含持續新增據點百貨商城、寶雅、小北等商家。另，據勞動部資料，高雄市11年來勞動力增加11萬人，勞保投保人數增加14萬人，顯示常住人口及就業機會是穩定增長。

至於整體失業率及青年失業率，他指出，失業率從8年前5.8％降到今年上半年3.7％。青年失業率107年上半年統計，15至24歲失業率9.2％，六都第2。25至29歲失業率5.7％，六都第2。30至34歲失業率2.7％，六都第1。

許立明強調，整體經濟數據足以證明，高雄在六都中經濟成長力道是最強勁的、是第1名。「外界的批評我們虛心檢討，但應該給予高雄公平的評價，而非以偏概全的評論。」

另外，他提到投資3350億的華邦電，預計10月3日正式動工，高雄半導體聚落就此確立。亞洲新灣區培育數位、文創、體感、電競產業，港灣將成會展、遊艇、郵輪產業最好展示櫥窗，彰顯亞灣區是台灣近10年來唯一落實的大型經建計畫。

(中國時報)

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