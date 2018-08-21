部落聚會所興建 原民處長槓主委

2018年08月21日 01:16 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮縣爭取縣內32處部落聚會所興建計畫，原民會主委夷將‧拔路兒20日到大本部落向當地族人宣布第5處部落聚會所通過核定，1年後將可完工，但縣府原住民行政處長陳建村當場潑冷水，質疑仍有多個部落聚會所卡在土地變更費用，地方財政拮据，根本無力完成。

行政院去年核定花東地區永續發展基金2億5789萬元，由中央補助90％、地方自籌10％，預計興建32處部落祭儀場地，目前已有4處陸續施工，包括新城鄉北埔、順安部落、吉安鄉慶豐部落以及秀林鄉民有部落聚會所，預計年底就能完工。

原民會主委夷將昨日前往剛取得土地、完成規畫設計及建造執照的第5處「大本部落」現勘，向部落頭目陳天盛等族人宣布原民會確定核定補助1400萬元，部落聚會所發包後1年後就能落成，讓部落族人可以日常聚會及辦理歲時祭儀。

夷將表示，原民會目前也核定補助花蓮14處部落聚會所共1338萬元，進行規畫設計，也期盼中央、地方一體，儘速協助其他部落取得使用地。不過，昔日原民會的部屬陳建村卻當場質疑「老長官」，中央承諾補助興建經費，但土地問題卻要地方自行找錢，該如何推動﹖

陳建村表示，部落聚會所是原民文化傳承重要空間，花蓮共有207個部落，僅69處聚會所，受限地方財政拮据，許多部落聚會所卡在土地變更過程及費用，認為計畫補助的2.5億元就擺在那邊，盼與中央協調將計畫納入變更經費，協助更多部落完成土地變更。

(中國時報)