竹北第6公墓公園化 民怒未溝通

2018年08月21日 01:16 中國時報 邱立雅／竹縣報導

延宕逾10年的竹北第6公墓公園化納骨堂新建工程，新竹縣政府環保局20日召開第一次環境影響差異分析報告，但停車位大減，民眾憂心接駁困難，質疑未與居民溝通，痛斥「野蠻」。

竹北市長何淦銘解釋，公立的納骨塔位7萬8000元左右，私立的納骨塔一個要20萬以上，第6公墓公園化納骨堂新建還是為民著想，且會先回饋在地民眾。目前希望盡快將未入塔的墳墓盡速遷至納骨塔，公墓下方約4公頃的土地，可闢建為公園、停車場、網球場，讓民眾平日即可前往遊憩，未來清明掃墓時，可開設接駁車，讓民眾方便掃墓。

目前竹北人口已達18萬人，現有的公墓使用率超過9成以上，已近滿葬，不敷使用且亟待提倡使用面積較小的納骨塔，節省埋葬空間，竹北市公所擬將第6公墓遷葬至納骨塔，目前已委請建築師規畫出地下1層、地上7層的空間，總公墓面積為2.68公頃。

第6公墓在2006年核定，因經費不足而無法執行，之前的規畫已不符合目前需求，且國人對火葬接納度增高，竹北市公所將由原規畫收容的1萬9500罐變更為10萬416罐，全區增設家屬休息區，停車位從111個縮減為25個，未來將採用部分接駁的方式，讓家屬能將車輛停放外圍區域，搭乘接駁車前去掃墓。

不過會議現場有民眾提出質疑，稱公部門規畫墓園雖有說明會，但並未和附近居民真正溝通，且規畫案早已無討論空間，此舉相當野蠻，再者，公私立墓園平均使用率僅27％，讓他並未感覺到改建的急迫性，是否公部門不看平均使用率？

(中國時報)