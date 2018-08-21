德國紅點設計獎 亞大9作品獲獎

亞大視傳系三年級陳俞如同學「生命的聲音」海報設計，獲2018德國紅點傳達設計獎最佳獎。（林欣儀翻攝）

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中國時報
／台中報導

2018德國紅點設計獎成績公布，亞洲大學視傳系三年級學生陳俞如有感於動物保護觀念仍不夠普遍，以保育觀念為出發點、設計出「生命的聲音（The voice of life）」海報，奪下紅點傳達設計最佳獎；該校今年共有9件作品獲獎成績斐然。

提到獲得紅點傳達設計最佳獎的陳俞如提及自己作品，她說，許多人類為利益不顧動物的感受、肆意傷害牠們，特別以自由（free me）、關懷（care me）、拯救（save me）為主題創作3張海報；藉由紅色的底色與動物、字母組合，傳達動物求救渴望勾起人們愛護動物觀念。

另件由商設系學生吳宗樺等6人創作的「捕霧集水裝置」，可在高山中捕集霧氣、積霧滴水，減輕登山者必須背水的重量；奪下德國紅點設計獎商品概念獎，獲韓國國際發明展金牌暨「大會首獎」、2018馬來西亞國際發明展金牌。

視傳系學生黃千芳等5名學生以華人傳統喪禮流程為設計主題，創作出「辭生綿綿」刊物，分別奪下紅點獎、「紐約ADC」設計獎出版品設計、插畫類兩項優秀獎。

亞大創意設計學院院長李元榮說，今年共有45國、8600件作品角逐德國紅點創意設計獎，亞大21名學生共創作8件作品鐸獎；另上月公布吸引全國55國作品參賽的紅點商品概念獎。

(中國時報)

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