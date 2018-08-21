北市路不平 議員諷越野馬路

2018年08月21日 01:16 中國時報 陳燕珩 、 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲曾抨擊郝市府「路平專案」沒成效，上任後斥資3000萬成立道管中心統一管理挖補。但議員戴錫欽發現，北市今年不平道路百分比竟較2014年高出7.73％，共有449條道路超過檢測標準值，其中更有38條IRI值（國際糙度指標）超過9 (m/km)，被諷為「越野馬路」。

統一管理 未解決問題

戴錫欽20日在議會質詢指出，柯文哲批評郝市府斥資65億推動路平專案，花大錢路還是不平，強調要用「管理」解決問題。但事實上，柯市府道路道路銑鋪、維護預算逐年增加，從2015年8.28億一路上升到去年15.75億，花的錢沒比郝市府少，路卻沒有變得更平。

他表示，依照道路平整度檢測標準IRI值，市區道路檢測值須小於3.5 (m/km)，高於4.2 (m/km)就要辦理重鋪改善。但今年工務局檢測553條道路，平均IRI值竟高達5.46 (m/km)，有449條道路超過3.5(m/km)標準。

民眾抱怨馬路品質

其中，更有38條IRI值超過9 (m/km)，被戲稱為「越野馬路」，前5名分別為「小西街」、「大屯路」、「興城街」、「晉江街」及「赤峰街」。工務局長彭振聲表示，去年已開始針對8米以下的巷道進行路平提升計畫；至於8米以上道路，一周內會進行檢討。

另外，交通部高速公路局昨日舉辦「道路工程人員專業及倫理發展研討會」也提出民眾對於路面平整度滿意度僅25.8％。

學者建議 瀝青加橡膠

中央大學土木系教授陳世晃指出，瀝青的融點約50度，但台灣夏天馬路最高溫可達72度；且雨季單月可降下400多公釐雨量，若連續降雨1、2周，瀝青浸水可能產生乳化效應，路面上就會有一個個坑洞，造成用路人危險。加入橡膠改變瀝青特性，抗高溫又不易被雨水沖刷，瀝青變得更黏，可以抗剝落、增強硬度，避免車輪胎重複輾壓形成凹陷。

(中國時報)