侯未回應辯論 籲先講清市政

2018年08月21日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

針對民進黨新北市長參選人蘇貞昌提出辯論要求，還聲稱市政辯論不是演講比賽，不是比口才，是比政策、比市政願景，對此國民黨新北市長參選人侯友宜20日仍未正面回應，僅表示，「感謝老縣長看中我，來找我辯論。」不用急、不用帶情緒，好好把市政議題講清楚。

侯友宜上周提出都更三箭政策，20日由立委林德福、市議員陳鴻源、連斐璠等陪同前往永和區大陳義胞聚落，侯直接走進狹窄巷弄內訪視與居民面對面，現場出現時代力量市議員參選人要求與侯公開對談，雙方並正面接觸，被警方及民眾人牆隔開。

辯論辯什麼 市民政策優先

媒體持續關心辯論議題，侯友宜表示，深澳燃煤電廠要不要蓋？軌道建設三環六線、都更要不要做，應該要一區一區向市民報告，市民優先、市民第一為最重要主軸。

侯友宜表示，希望彼此間互相尊重，台灣人很老實、很善良，不要有情緒性語言，厚友誼、互相尊重，「感謝老縣長看中我，來找我辯論。」希望先把市政議題講清楚，辯論有一定型式、規則，不用急、不用帶情緒，好好把市政議題講清楚；另外，想要請教老縣長，燃煤電廠蓋不蓋？軌道建設要不要繼續？百倍都更怎麼做？大家都可以講清楚。

至於時代力量要求市政論壇，侯友宜說，他們對市政的關心非常感謝，尤其年輕朋友願意來關心市政議題，他覺得都很好，也希望他們對深澳燃煤電廠清楚表態，一起反對蓋深澳燃煤電廠。

外界關心競選總部問題，侯友宜則表示，競選總部地點以方便為主，設計以簡約、市民總部的方向為主，等完工後會再向外界說明報告。

設競選總部 地點方便就好

蘇貞昌針對辯論表示，說要辯論也是他（侯友宜），現在要辯論了卻躲起來了也是他，他已經迴避辯論第三天了，其實辯論不是在比口才，而是一個要做首長的人，必須把他的理念跟做法跟選民報告，同時雙方越辯越明。辯論可以讓選民知道候選人個人特質，所以這是選民的權利，希望侯副市長要競選就不要逃避。

(中國時報)