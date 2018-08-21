智堅、小菊入題 遭疑政治洗腦

竹市議長謝文進質疑數學講義被政治介入。（徐養齡攝）

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中國時報
／竹市報導
受爭議的漫畫題型。（謝文進辦公室提供）

網友爆料在國三數學複習講義中，竟出現畫有智堅、小菊的閱讀漫畫思考題，質疑是置入性行銷政績，新竹市議長謝文進20日更集結跨黨派議員，諷刺是政治洗腦，但因參考書、講義不需教育部審查，市府對此嚴正駁斥是「指鹿為馬」。

教育部尊重 但不鼓勵

出版商台南金安文教機構負責人蔡金安表示，出題人員為求題型配合社會脈動，讓題目更活潑，因此採用當時的時事新聞，以南寮斷橋通車為主軸，將當地市長林智堅及造型俏皮的陳菊設定為主角，並未預設任何政治立場。教育處表示，尊重多元命題方式，但不鼓勵出版業者以多位政治人物來解說命題。新竹市各校使用的國中小教科書，一律採用經教育部審定合格的教科圖書。

數學複習講義漫畫題中共有1男1女兩個人物，左邊標示為「智堅」，右邊標示為「小菊」，題目由兩名主角的對話帶出，提起斷橋14年的南寮快速道路開通了，是條直線道路會通過南寮和新竹漁港，依座標位置，問往南要走多少單位。由於漫畫中男、女主角一個西裝筆挺造型，一個滿頭捲髮，加上名字襯托，令人聯想是影射新竹市長林智堅及前高雄市長陳菊，網友質疑「數學有必要這樣嗎？」

民間出版 市府無介入

議長謝文進昨緊咬此議題，邀集跨黨派14名議員，質疑市府是否動用公帑做為個人公關行銷，出版商是否被政治力介入？若追查屬實，要求市長道歉，動用預算的局處長請辭下台。

教育處官員認為，該書籍為民間出版商制訂講義，並非校園教科書，坊間書局都能買得到，出版亦不需經教育部審查，市府不可能介入，也沒動用任何公帑做置入行銷，題目純粹為出版商編訂行為。

(中國時報)

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