老將戰新秀 草屯中寮12搶8

南投縣草屯、中寮第2選區縣議員選情激烈，尋求連任的議員不敢掉以輕心，隨時繃緊腳步深入基層為地方建設努力。（楊樹煌攝）

友善列印
中國時報
／南投報導

南投縣議員第2選區包括草屯鎮與中寮鄉有8席議員，現任有3席轉戰鄉鎮長、黃文君因病去世空出4席；現任4席議員都欲尋求連任，目前已有4位鎮民代表欲更上層樓，中寮鄉長張永輝將回鍋參選議員；初步表態有意參選的至少有12位，老將新秀輩出，可預期是一場激烈選戰。

張永輝回鍋 超級戰將

南投縣議員第2選區，現任議員簡景賢、林永鴻將代表藍、綠轉戰草屯鎮長，廖宜賢將參選中寮鄉長；其餘4席現任議員簡賜勝、簡峻庭、李洲忠、廖梓佑都欲尋求連任，且他們都已在草屯、中寮深入基層，全力衝刺，因基層實力普被看好被視為一級戰將。

4鎮代 勤走基層衝刺

中寮鄉長張永輝任期屆滿，將回鍋再參選縣議員，又是該鄉唯一議員參選人，因而被譽為超級戰將；上屆參選縣議員意外落敗的文史工作者、也是富寮社區理事長陳國代，目前已積極部署表示將捲土重來。

草屯鎮民代表有意更上層樓的有小太陽協會理事長莊惠惠、蔡銘軒、莊士傑，還有前縣議員黃秀女的千金洪巧娟、草屯農會前理事長也是前縣議員林昆熠夫人唐曉棻，目前都積極勤走基層，來勢洶洶，為了參選議員努力佈樁。

目前國民黨提名李洲忠、簡峻庭、唐曉棻；民進黨籍提名蔡銘軒、洪巧娟、徵召廖梓佑；無黨籍有簡賜勝、張永輝、莊惠惠、莊士傑、陳國大及前青溪婦女會理事長李幸花等12位，將投入爭奪8席議員選戰，雖沒上屆縣議員選舉16搶8激烈程度，但是否還會有人再投入這場戰局，仍是未定之數。

(中國時報)

智堅、小菊入題 遭疑政治洗腦 遞補上陣 唐碧娥等民進黨中央決…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。