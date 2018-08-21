遞補上陣 唐碧娥等民進黨中央決定

2018年08月21日 04:10 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

民進黨台南市議員提名人黃偉展身陷桃色風暴後退選，攪亂該黨第8選區選舉布局，市黨部20日向中央黨部建議由唐碧娥遞補參選，唐碧娥獲知後表示，尚須等中央黨部決定，正在評估勝選機率。

南市黨部 提出建議

黃偉展在歷經兩天的桃色風暴過後，19日宣布退選，民進黨台南市黨部執行長蔡麗青20日表示，民進黨中央黨部有決定權以徵召或者遞補方式找人，地方黨部則有建議權，因此台南市黨部已向中央建議由唐碧娥遞補參選。

台南市第8選區共有6席議員名額，民進黨提名陳怡珍、邱莉莉、沈震東與黃偉展4席，在黃偉展退選後，黨部建議黨中央由初選第5名的唐碧娥遞補。

58歲的唐碧娥是現任台南市議員，從政近30年，在這次黨內初選落榜後，原本認為是老天爺給自己一個休息的機會，沒想到陰錯陽差，又收到黨部遞補通知。

陣前換將 牽動選情

唐碧娥表示，還在思考，整個競選團隊在初選落榜後已停擺，原本的支持者早被其他參選人拉走，連看板也沒掛半塊，自己內心早已放下參選的念頭。

唐碧娥表示，距選舉投開票日只剩3個月，參選能否當選，還是未知數，但服務處仍持續運作服務選民，仍等待中央黨部決定，再宣布是否參選。

第8選區議員參選人除了民進黨4人，國民黨有現任議員洪玉鳳、謝龍介、許至椿與中西區光賢里長楊隆郡4人參選，另有無黨籍吳杰共9人，在民進黨陣前換將後，支持者勢必出現變化，大家虎視眈眈爭取票源求勝選。

(中國時報)