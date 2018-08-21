挺喜憨兒 陳其邁購中秋禮盒

2018年08月21日 01:16 中國時報 林瑞益 ／高雄報導 ／高雄報導

中秋節將至，民進黨籍立委陳其邁20日出席喜憨兒社會福利基金會的中秋禮盒活動，他自掏腰包，購買1萬元的喜憨兒產品，希望藉此拋磚引玉，讓更多民眾支持喜憨兒。

企業經營 倡終身照顧

陳其邁、高雄市勞工局副局長陳石圍、喜憨兒基金會董事長蕭淑珍等人20日出席喜憨兒社會福利基金會記者會，共同為喜憨兒禮盒宣傳。

陳其邁致詞時表示，感謝喜憨兒基金會對大朋友、小朋友的生命尊嚴照顧，提倡終身教育與照顧，加強社區服務，讓小朋友成為大家的寶貝，憨兒的產品好吃，令人感到溫暖，這是很不簡單的事，用商業模式讓社會照顧憨兒們，屬於企業經營的典範，希望未來能經營地比鴻海更好。

會中，陳其邁還參與準備野餐盒，他說，在沙拉、麵包與牛奶棒中，他最喜歡牛奶棒，因為可以在跑行程時補充能量，相當方便。

烤肉禮盒 獲各界好評

對台灣民眾而言，許多人會在中秋節烤肉，喜憨兒基金會也推出烤肉禮盒，開放與會人士試吃，獲得許多好評。陳石圍說，目前喜憨兒基金會在全台灣設置了6家庇護工場、12處庇護商店與11家小型作業所，以烘焙、餐飲、包裝與園藝等形式，提供不同類別心智障礙者多樣化的學習項目，由專業師傅與老師帶領憨兒們生產各式產品，儲備自力更生的能量。

今年也是喜憨兒基金會送愛到部落的第10年，蕭淑珍說，今年預計為嘉義、台南、台東等偏鄉地區約2萬1522名學童募集月餅禮盒，請大家共同響應。

(中國時報)