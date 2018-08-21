基市議員拚連任 盼無色覺醒

友善列印
中國時報
╱基隆報導

基隆市議會目前共有30個議席，無黨籍卻僅占2席。事實上台灣朝野政黨黨員人數加總只占選民總數6％，其餘94％都是無黨籍，面對此現象，為年底選戰拚連任的無黨籍基市議員張耿輝、陳明建均表示，期盼無黨籍能再有更多的席次，讓無色覺醒，人民得以跳脫顏色的框架。

本屆基隆市議員國民黨占15席、民進黨9席、親民黨3席、民國黨1席，而無黨籍卻僅僅只有2席。

「無色力量必須覺醒！」57歲的張耿輝連續蟬聯4屆七堵區議員，曾在國民黨服務逾30年，但因前總統馬英九曾承諾要「彌補中央8年來對基隆商港建設費的損失」，執政後卻遲未兌現，於是他便在2011年憤而退黨，甚至一度參選立委，至今仍持續關心地方大小事，為民服務。

張耿輝表示，台灣被藍綠綁架已久，基隆歷經2黨執政都不見起色，如今許多民代或參選人為了選票而「拿香跟拜」，順從黨意，卻沒有好好監督市政，罔顧民意，讓年輕人負擔愈來愈重。

「無黨必須團結，強力監督政府！」現年56歲的陳明建擁有台大法律系畢業的高學歷，擔任2屆平地原住民議員，曾經是親民黨的他，因為不想被政黨色彩所拘束，而在2014年以無黨籍身分參選，持續為原住民同胞發聲而盡心盡力。

陳明建說，人民已厭倦藍綠惡鬥，希望無黨籍的議員能越來越多，共同監督市政，要求政府提高托育津貼、減輕年輕爸媽的負擔；如今他已和張耿輝連結無黨的力量，支持無色覺醒，期盼讓基隆擺脫窠臼的政黨政治，為下一代謀福祉。

(中國時報)

挺喜憨兒 陳其邁購中秋禮盒 裕民國小公托開幕 掀搶登記潮

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。