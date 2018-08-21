基市議員拚連任 盼無色覺醒

2018年08月21日 01:16 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

基隆市議會目前共有30個議席，無黨籍卻僅占2席。事實上台灣朝野政黨黨員人數加總只占選民總數6％，其餘94％都是無黨籍，面對此現象，為年底選戰拚連任的無黨籍基市議員張耿輝、陳明建均表示，期盼無黨籍能再有更多的席次，讓無色覺醒，人民得以跳脫顏色的框架。

本屆基隆市議員國民黨占15席、民進黨9席、親民黨3席、民國黨1席，而無黨籍卻僅僅只有2席。

「無色力量必須覺醒！」57歲的張耿輝連續蟬聯4屆七堵區議員，曾在國民黨服務逾30年，但因前總統馬英九曾承諾要「彌補中央8年來對基隆商港建設費的損失」，執政後卻遲未兌現，於是他便在2011年憤而退黨，甚至一度參選立委，至今仍持續關心地方大小事，為民服務。

張耿輝表示，台灣被藍綠綁架已久，基隆歷經2黨執政都不見起色，如今許多民代或參選人為了選票而「拿香跟拜」，順從黨意，卻沒有好好監督市政，罔顧民意，讓年輕人負擔愈來愈重。

「無黨必須團結，強力監督政府！」現年56歲的陳明建擁有台大法律系畢業的高學歷，擔任2屆平地原住民議員，曾經是親民黨的他，因為不想被政黨色彩所拘束，而在2014年以無黨籍身分參選，持續為原住民同胞發聲而盡心盡力。

陳明建說，人民已厭倦藍綠惡鬥，希望無黨籍的議員能越來越多，共同監督市政，要求政府提高托育津貼、減輕年輕爸媽的負擔；如今他已和張耿輝連結無黨的力量，支持無色覺醒，期盼讓基隆擺脫窠臼的政黨政治，為下一代謀福祉。

(中國時報)