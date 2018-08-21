裕民國小公托開幕 掀搶登記潮

2018年08月21日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

新北市第56家公托「新莊裕民國小公共托育中心」20日上午開幕，預計收托45名0至2歲嬰幼兒，即日起至8月29日下午5時開放登記，每月價格9000元，已較民間私立托育中心便宜1萬多元，若再加上政府補助，每月僅需負擔6000元，預期掀起搶登記潮。

朱立倫20日出席新莊裕民國小公共托育中心開幕儀式，並參觀公托中心環境，朱立倫表示，這是新北市第56家公托，第57家下月開幕，預計在年底前將於土城、深坑及瑞芳區陸續設置。

朱立倫說，新北市56處公共托育中心可提供嬰幼兒收托量達3305名，不僅占全國近6成，更遠超過其他五都總合2300多人，希望把這個經驗複製到各都。

新莊裕民國小公共托育中心由唐氏症基金會受託辦理，中心設計0到2歲的寶寶遊戲區，培養孩子肢體協調，另也設有親子共讀區及親子烘焙教室，讓家長能夠陪同孩子讀書、體驗實作樂趣，中心1樓親子館更特別提供各國傳統服裝，讓孩子藉由角色扮演體驗「地球村」的世界風情。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，基金會是以早療起家，希望透過早期療育，有效改善幼兒發展遲緩的問題，因此，新莊裕民國小公共托育中心除聘用專業合格保母，早療團隊也會進駐，為家長提供早療篩檢和相關諮詢。

新北市社會局表示，新莊裕民國小公共托育中心預計收托45名0至2歲嬰幼兒，即日起至8月29日下午5時止開放登記，如登記超過收托名額，將於9月1日辦理抽籤。

(中國時報)