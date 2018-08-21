裕民國小公托開幕 掀搶登記潮

新北市第56家公托「新莊裕民國小公共托育中心」20日上午開幕，可收托45名0至2歲嬰幼兒，即日起至8月29日下午5時開放登記。（譚宇哲攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

新北市第56家公托「新莊裕民國小公共托育中心」20日上午開幕，預計收托45名0至2歲嬰幼兒，即日起至8月29日下午5時開放登記，每月價格9000元，已較民間私立托育中心便宜1萬多元，若再加上政府補助，每月僅需負擔6000元，預期掀起搶登記潮。

朱立倫20日出席新莊裕民國小公共托育中心開幕儀式，並參觀公托中心環境，朱立倫表示，這是新北市第56家公托，第57家下月開幕，預計在年底前將於土城、深坑及瑞芳區陸續設置。

朱立倫說，新北市56處公共托育中心可提供嬰幼兒收托量達3305名，不僅占全國近6成，更遠超過其他五都總合2300多人，希望把這個經驗複製到各都。

新莊裕民國小公共托育中心由唐氏症基金會受託辦理，中心設計0到2歲的寶寶遊戲區，培養孩子肢體協調，另也設有親子共讀區及親子烘焙教室，讓家長能夠陪同孩子讀書、體驗實作樂趣，中心1樓親子館更特別提供各國傳統服裝，讓孩子藉由角色扮演體驗「地球村」的世界風情。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，基金會是以早療起家，希望透過早期療育，有效改善幼兒發展遲緩的問題，因此，新莊裕民國小公共托育中心除聘用專業合格保母，早療團隊也會進駐，為家長提供早療篩檢和相關諮詢。

新北市社會局表示，新莊裕民國小公共托育中心預計收托45名0至2歲嬰幼兒，即日起至8月29日下午5時止開放登記，如登記超過收托名額，將於9月1日辦理抽籤。

(中國時報)

基市議員拚連任 盼無色覺醒 遇雨則淹 機車族盼改善

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。