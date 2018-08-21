亞洲少棒賽 雲林囝仔爭光

2018年08月21日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣褒忠國小胡振義（左）、胡振利（右）少棒國手在亞洲盃少棒賽表現優異，縣長李進勇（中）第一時間表示賀喜。（許素惠翻攝）

台灣摘下亞洲盃少棒賽冠軍，出身雲林縣的胡振義、胡振利雙胞胎兄弟安打成為逆轉勝的關鍵，雲林縣長李進勇透過臉書表示祝賀，而縣長參選人立委張麗善20日也到褒忠國小貼紅榜道喜，希望雲林體壇培育更多優秀人才，代表台灣在國際發光發熱。

亞洲盃少棒冠亞軍賽中華隊在一路落後情況下，胡振義和胡振利展現超級默契，接連擊出安打扭轉頹勢，最後逆轉勝以1分之差力克強敵韓國，共有6人獲選為明星球員，胡振利同時榮獲最佳游擊手，也是本屆唯一被評為最有價值的球員，1人囊括兩項殊榮。

李進勇很高興雲林囝仔為台灣和雲林爭光，他說胡振義、胡振利先前在華南金控盃少棒賽中，才與雲林隊奪下銅牌，並獲選為國手，很受看好，果然在國際賽中建功，感謝辛苦的教練群、老師、學校及家長全力支持，縣府會持續讓運動風氣從小扎根。

張麗善則與褒忠鄉長張政國、褒忠鄉長參選人黃麗花等人到褒忠國小貼紅榜道賀。張麗善指出，她19日才在國民黨全代會中，以棒球展示自己參選的決心，並自我期勉全力出擊，當晚便得悉少棒隊奪冠的好消息，尤其胡氏兄弟的傑出表現，實在令人振奮，讓身為雲林人的她與有榮焉，褒忠國小培育出如此優秀的體育健將，堪稱台灣體育人才的搖籃。

教練李新國表示，胡氏兄弟實力和默契都很好，迎戰韓國時胡振利可能緊張或壓力，有點綁手綁腳，後來看到哥哥淡定抗敵，一路追上恢復水準，為球隊摘金立功，希望這是兄弟邁向美國大聯盟夢想起點。

(中國時報)