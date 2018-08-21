亞洲少棒賽 雲林囝仔爭光

雲林縣長參選人立委張麗善（右二）到校祝賀。（許素惠攝）

友善列印
中國時報
／雲林報導
雲林縣褒忠國小胡振義（左）、胡振利（右）少棒國手在亞洲盃少棒賽表現優異，縣長李進勇（中）第一時間表示賀喜。（許素惠翻攝）

台灣摘下亞洲盃少棒賽冠軍，出身雲林縣的胡振義、胡振利雙胞胎兄弟安打成為逆轉勝的關鍵，雲林縣長李進勇透過臉書表示祝賀，而縣長參選人立委張麗善20日也到褒忠國小貼紅榜道喜，希望雲林體壇培育更多優秀人才，代表台灣在國際發光發熱。

亞洲盃少棒冠亞軍賽中華隊在一路落後情況下，胡振義和胡振利展現超級默契，接連擊出安打扭轉頹勢，最後逆轉勝以1分之差力克強敵韓國，共有6人獲選為明星球員，胡振利同時榮獲最佳游擊手，也是本屆唯一被評為最有價值的球員，1人囊括兩項殊榮。

李進勇很高興雲林囝仔為台灣和雲林爭光，他說胡振義、胡振利先前在華南金控盃少棒賽中，才與雲林隊奪下銅牌，並獲選為國手，很受看好，果然在國際賽中建功，感謝辛苦的教練群、老師、學校及家長全力支持，縣府會持續讓運動風氣從小扎根。

張麗善則與褒忠鄉長張政國、褒忠鄉長參選人黃麗花等人到褒忠國小貼紅榜道賀。張麗善指出，她19日才在國民黨全代會中，以棒球展示自己參選的決心，並自我期勉全力出擊，當晚便得悉少棒隊奪冠的好消息，尤其胡氏兄弟的傑出表現，實在令人振奮，讓身為雲林人的她與有榮焉，褒忠國小培育出如此優秀的體育健將，堪稱台灣體育人才的搖籃。

教練李新國表示，胡氏兄弟實力和默契都很好，迎戰韓國時胡振利可能緊張或壓力，有點綁手綁腳，後來看到哥哥淡定抗敵，一路追上恢復水準，為球隊摘金立功，希望這是兄弟邁向美國大聯盟夢想起點。

(中國時報)

簡景賢偕議員 挺愛家3公投 黑熊又現身 嘉明湖步道封閉

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。