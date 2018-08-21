黑熊又現身 嘉明湖步道封閉

2018年08月21日 01:16 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

又見黑熊！協助管理山屋的登山社人員18日晚間在向陽山屋近距離拍攝到黑熊在山屋內大搖大擺地爬上廚房置物架，完全不畏懼人的影像，這是10天內第4起，由於太過頻繁，為避免人熊衝突，台東林管處宣布自8月22日起至9月5日止，緊急封閉嘉明湖國家步道全線15天，並全面暫停向陽、嘉明湖兩山屋及嘉明湖營地住宿申請。

台灣黑熊繼8月9日晚間、11日凌晨現身向陽山屋廚房，經山屋人員驅離，17日凌晨0時許又有山友在嘉明湖山屋旁的倉庫目睹台灣黑熊身影，隔日在山屋附近發現被熊拖出屋外的整理箱及黑熊排遺，沒想到18日深夜向陽山屋再度傳出黑熊出沒，被拍下與人類近距離接觸，毫不畏懼的影像。

台東林管處副處長黃群策表示，往年台灣黑熊出沒山屋都屬偶發事件，但今年從9日迄今，短短10天已有4起，太過頻繁，恐怕是人類的作為已影響台灣黑熊的習性。

為保全民眾及野生動物安全，台東林管處預計於封閉的15天內，邀集野生動物生態及行為專家、登山團體、在地協作及山屋管理單位等，進行嘉明湖國家步道人熊衝突預防及山屋後續管理等相關措施之研商討論。

步道封閉期間，林管處也將黑熊頻繁進入的山屋環境進行改善，並增設多架紅外線攝影機監測記錄，台東林管處再次呼籲，為避免人熊衝突，請山友務必妥善打包食物、廚餘不留山林，並收起好奇心，協助配合相關防熊措施。

(中國時報)