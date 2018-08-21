扯！潛盾機還卡在八德路下面

2018年08月21日 01:16 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

去年5月台電因施工不慎，造成北市光復北路、八德路口路面沉陷達11公分，雖緊急灌漿搶救暫時穩定地層，但潛盾機仍深埋地底45公尺，成為公安未爆彈。議員簡舒培質疑，台電今年初就提送復舊計畫，市府卻拖延不審，難道是怕造成交通黑暗期影響市長民調？對此，交通局澄清，台電8月才重送計畫，今天將開幹事會審議。

簡舒培20日在議會質詢指出，台電去年為進行電纜工程，在光復北路、八德路口地下進行潛盾作業，不料卻因施工不慎造成滲水、滲砂，地面一度沉陷達11.38公分，價值2億元的潛盾機因此報銷，至今仍卡在地面下。

工務局長彭振聲表示，市府每天都有監測，目前沒有問題；但簡舒培指出，就連台電都坦言，當時僅以灌水水壓平衡維持地表穩定，只是「暫時安定狀態」，不排除有再度塌陷風險，仍須施工將潛盾機取出。台電今年2月提送復舊計畫到市府，工務局當月同意備查，但交維計畫卻卡關，拖半年遲遲未審。

簡舒培質疑，原因在台電提出的工期長達623天，要占用1到2個車道，會使道路服務水準從A大幅降到D、E級，市府擔心陷入交通黑暗期，將嚴重影響柯文哲民調，才不敢在選前讓台電動工。

據交工處統計，光復北路、八德路口車流量大，許文彬強調，就是因施工交通影響範圍大，才要求台電計畫要訂得非常精細，今天將召開幹事會審議，一切照程序走。

(中國時報)