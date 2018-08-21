提供合理待遇 才有合適人才

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中國時報
李萬吉

上周美國紐約大學醫學院宣布，該校將全額支付所有醫學系學生的學費，且無論學生表現優劣或是否有經濟需求。這項創舉背後有著簡單卻讓人佩服的理由，該校不希望畢業生迫於經濟壓力，犧牲理想與熱情，爭相投入比較賺錢的醫療領域，結果改變了醫療生態，反而讓全民受害。

近年來台灣各醫學系也出現「內外婦兒」四大皆空的問題，只不過台灣此現象的原因不在於學生背負債務。根據研究，影響醫學生選擇專科的主要因素依序為：生活品質、臨床專業興趣以及醫療糾紛，相較之下，眼耳鼻喉、皮膚美容、牙科、復健等專科風險較低、壓力較小，自然容易受到青睞。

其實，國內各級學校師資同樣面臨人力失衡的現象，許多師培生最後未必願意選擇到學校任教，尤其是數理專才，企業界有更多發展機會，這也讓近年來優秀的中學數理科師資越來越難求。大學的優秀師資更是外移嚴重，國內僵化的師資待遇制度，難以和國外大學競爭。

此外，校內行政職務成了燙手山芋，一個月幾千元的津貼加給，不僅要處理許多繁雜瑣碎的公務，還常需要面對教師團體和家長團體的各種壓力，更讓許多老師避之唯恐不及。尤其是負責課程教學的教學組長及學生管理的生教組長，工作壓力特別大，更是難求。

人力市場講求供需平衡，越是搶手的人才需要越好的待遇條件，現行公務機關或學校的薪資制度，常只看重職務表面的公平性，容易忽略人才的專業差異和市場需求。政府若想要解決這類專業人才的供需問題，勢必要有更合理、務實和彈性的待遇機制，否則只能眼巴巴的看著人才繼續流失。

（作者為康軒文教集團董事長）

(中國時報)

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