楊文科揮羽球拍 大打體育牌

2018年08月21日 04:10 中國時報 邱立雅／竹縣報導

新竹縣政府近年來接辦多項全國性的運動賽會，例如台北世大運引進4項比賽包括柔道、武術、水球、足球到新竹縣。隨著整體設施環境逐步改善，以及開辦竹北國民運動中心的展望期許，新竹縣長參選人楊文科擬訂相關體育政策，20日在國民黨新竹縣黨部舉起羽毛球拍，盼提升縣內整體運動建設。

今年新竹縣在全中運奪11金14銀16銅，為歷來最佳成績，適值亞運熱潮，新竹縣長參選人楊文科拿起羽球拍秀上自己最擅長的運動，同時發表包括成立基金會提供優秀選手營養金、媒合企業培育與錄用績優選手、縣立高中增設體育班等體育政策。

楊文科表示，未來若當選新竹縣長，將支持學校及社會單項體育經費，提高選手及教練獎勵金，安排在地就業，同時規畫竹東及竹北河濱公園增設休閒運動設施，推動縣內優秀運動選手每個月補助營養計畫，另外，由在地學校體育專業教練，訓練在地運動選手，以穩定選手培育與訓練的銜接性和品質。還要在縣立完全中學設立體育班，強化體育資源並發展不同單項特色的培訓項目等等。

「體育是國力的展現。」楊文科說，任職中科管理局長時常在下班時到球場運動、打羽毛球，也鼓勵同仁多運動、保健康，他強調，運動的好處可促進腦內啡、多巴胺及血清素的生成，有助於抵抗壓力使大腦保持最佳狀態，先進國家更把推展體育視為相互學習觀摩的政策重點。

(中國時報)