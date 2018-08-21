沒資源 盧秀燕要勤走基層

2018年08月21日 01:16 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

國民黨提名台中市長參選人盧秀燕，20日接受電台專訪時，聽眾反映認為身為市長參選人應該更加積極宣傳、更霸氣，像高雄市長參選人韓國瑜一樣有氣魄！

盧秀燕說，她非常感謝民眾建議，民眾的急切關心是種支持的力量，她要大家放心，她一定會認真跑基層。

盧秀燕20日到電台接受專訪，她說選舉沒有祕訣就是要勤走基層，聆聽市民的心聲。國民黨目前在野確實沒有資源，看板或媒體廣告比過去少，加上執政者打壓；如羅智強嗆聲公車-三問林佳龍的廣告，業者寧可違約也不願接。

盧秀燕表示，台中人很疼惜民進黨，過去給民進黨4年執政機會，台中卻逐漸退步民心思變，市民覺得應要換市長。她擔任市長針對中火一定採取強硬手段，停止中電北送要求先減煤減汙，再慢慢展延燃煤發電機組許可證等。

台中市政府新聞局長卓冠廷說，市府不會介入業者是否合作廣告商業機制，業者已說明因廣告內容有爭議才拒登；呼籲羅智強、盧秀燕摒棄抹黑手法，多一點正面能量。

卓冠廷強調，「中電不北送」被證實是個「假議題」，中火發電量已不夠中部使用；今年就可達成林市長所提出的「中電中用」。林佳龍上任以來，持續推動台中火力發電廠減煤，已刪減24％生煤許可量，創下用煤量最低紀錄。

(中國時報)