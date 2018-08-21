錢花刀口上 競選看板縮水

大環境不佳，政黨挹注資源減少，加上競選總部撙節開支，廣告看板不再像往年般隨處可見，參選人錢都花在刀口上，連大小都縮水不少。（莊曜聰攝）

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中國時報
╱台南報導

在傳統選舉上，各參選人除了努力跑攤增加曝光率外，就得靠在大街小巷懸掛的看板、布條，還有廣告車了，但近年受到經濟不景氣影響，以及政黨資源減少，無論藍、綠或無黨籍，看板都有減少的趨勢，而民眾向環保單位檢舉也是原因之一，且現在多半強調個人特色，與政治人物合照海報出現機率沒有以往高，以議員選舉為例，母雞若不強，小雞就要自立自強。

某議員競選辦公室人員指出，廣告看板除了本身的製作費用外，還有豎立地點租金的問題，大尺寸的看板光設計、印製、輸出費用就要數萬元起跳，若放在熱鬧市區兼交通要衝，每個月租金都得花上好幾萬，因此怎麼掛、什麼時候掛都是學問，錢不夠只好錙銖必較。

以台南沿海地區為例，風勢、雨水、鹽分都會折損看板的壽命，尤其是雨季及颱風期間，但有些好地點不先卡位又不行，這也都會成為額外支出，近年來部分還得靠支持者贊助，因此以往連選里長都會掛布條，最近已經很少見。

另外政黨資源的挹注也不比往日，都得參選人自己想辦法，有現任議員指出，與黨籍市長參選人合照、製作競選看板，現在僅僅剩下約10萬元經費補助，有時還得考量有沒有加分效果，不然還是推出自己的形象廣告就好。

雖著社會變化，網路也成為參選人省錢的重要選項，在個人專頁、粉絲團等透過直播發送跑行程第一手狀況，藉由通訊群組發送拜票訊息，傳播速度更快，這些經營傳統的廣告看板、廣告車業者，能發選舉財的機會也越來越少。

(中國時報)

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