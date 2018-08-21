陳學聖爭空汙補助搶選票

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中國時報
呂筱蟬／桃園報導

國民黨市長參選人陳學聖20日前往新屋區主持「大潭發電廠空氣汙染及桃園國際機場航空噪音影響生活品質及健康協調會」，他說，蔡政府的能源政策出問題，要桃園市民用肺發電，既然能源問題短時間無法解決，回饋金的分配就很重要，籲政府多傾聽民眾心聲。

大潭電廠課長陳儒豪說，天然氣發電是最乾淨的火力發電，氮氧化物的排放量標準是40ppm，場內是18至20ppm，近年也編列80億針對1至6號機組進行設備改善。去年給公所的回饋金有6800多萬，未來還會逐年增加，因為8、9號機還在增建當中，回饋金的分配有分級，分配權責在公所，如分配不公，可以跟區公所反映。

陳學聖說，桃園大潭電廠7部燃氣機組2017年11月初就已超過環評承諾的空汙排放上限，現在是北台灣最重要的燃氣電廠，未來還要擴建成為全球最大天然氣單一燃料電廠，未來的汙染可想而知，加上深澳電廠於2025年完工啟用，桃園將成為台灣汙染最嚴重的城市。

另外，針對民眾建議機場噪音的回饋金以60分貝為標準，應降為55分貝，陳學聖說，噪音偵測可能因偵測當下所處的環境因子而有所落差，是否降為55分貝確實有討論的空間。

陳學聖強調，空氣汙染及噪音汙染是鄉親最關心的問題，但在汙染源無法完全根絕的情況之下，回饋金的補助就非常重要，如何達到公平合理，就必須多傾聽民眾的聲音，針對民眾所關心的回饋金分配及機場噪音回饋金計算標準等問題，未來會持續跟台電及民航局溝通，給民眾一個更好的交代。

(中國時報)

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