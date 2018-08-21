議會移送監院 嘉市工務處長坦蕩

2018年08月21日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市政府工務處長李建賢因辦理LED燈及八掌溪人行景觀橋新建工程採購案，遭市議員張榮藏質疑有涉及違反政府採購法、預算法等相關規定，20日張榮藏在市議會臨時會提出臨時動議，獲13位議員連署通過，建請將李建賢送監察院彈劾，李建賢雖感到錯愕，仍強調他內心坦蕩，會全力配合調查，希望調查能還他清白。

市議會20日舉行第9屆107年第3次臨時會，張榮藏突提出臨時動議，指李建賢在LED案有違反採購法和公務人員服務法，有瀆職、官商勾結與圖利廠商等情事之虞，另八掌溪人行景觀橋新建工程在107年度預算超編1600萬元，且未經議會審查通過完成立法程序，違反採購法與預算編列規定，更踰越議會的預算審議權，是剝奪、侵犯議員職權，違法失職行為嚴重影響官箴及政府形象。

張榮藏說，他為捍衛議會和議員尊嚴和職權，且為有效嚇阻公務員違法失職一再發生，才臨時提出彈劾案，短短時間就獲多位議員連署，顯見大家對心中只有市長，沒有議會這種行為無法認同，並直指李建賢開了市府一級主管被議會送監察院的首例。

心情明顯受到影響的李建賢重申兩件工程的推動，他個人只是其中一部分，並無任何代表性，認為凡事應就事論事，而非針對個人，公職生涯24年，被送監察院還是頭一遭，但他會全力配合調查，「藉此把真相釐清」，也希望事情到他為止，不要打擊到工務處同仁的士氣。

市長涂醒哲對團隊內一級首長被送彈劾感到遺憾，指不管是八掌溪人行景觀橋或LED燈工程都做得很好，替市民節省公帑，LED案甚至連總統、行政院長都誇獎，極少數的議員用言論免責權講東講西，「我們予以尊重」，但此時做這樣的動作，外界會解讀是選舉到了！雖令人遺憾，市府還是會盡力做完整說明。

(中國時報)