送行者的七月 特別有感應

2018年08月21日 01:16 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

農曆七月，送行者常是被詢問靈異經驗的對象。從事殯葬業10多年的陳紀孝，每回扮孝子給無子女的亡者送終，走完人生最後一程，總令他有著亡者放下怨念歡喜離去的莫名感應。他也以此奉勸天下子女，及時行孝。

常被好奇詢問有無靈異遭遇，陳紀孝總是笑說，最怕的是歲月，鬼月一定不會傷人，但歲月一定不會饒人。

陳紀孝原本也是北漂青年，10多年前，想起在左營果貿新村的父母，父母在不遠遊，於是捨棄了已有基礎的事業返鄉，從頭開始。視亡者如親長的態度，影星徐淑媛父親、唱紅燒肉粽的本土歌王郭金發，後事都交給他打理。

不過，回鄉打拚的日子卻有著濃濃感傷，因為，眷村裡看著他長大的長輩，孤獨終老，無子嗣送終；他扛起身後事當孝子，讓客死異鄉的老榮民能含笑九泉。

說也奇怪，每年七月，陳紀孝總會接到無主或親屬失聯的案件，今年也不例外。案主是把兒子栽培到日本求學就業的獨居老奶奶，獨子早已失聯數十年，唯一的姊姊也行為能力不佳，他受託攬起身後事。

每天拜飯望著靈堂老奶奶遺照，他感受到濃得化不開的怨氣，「應該是拉拔長大的獨子，數十年來不聞問，連送終都沒來」。

陳紀孝代行孝道，每天拜飯、誦經至火化，入塔那天，他望著照片，可以感受到老奶奶放下怨念，無牽掛歡喜離去了。陳紀孝心有所感地說，奉勸天下子女，及早盡孝，讓長輩安心，自己也無遺憾。

(中國時報)