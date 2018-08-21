嘉縣機能型義消 向青年招手

2018年08月21日 04:10 中國時報 張伊珊 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉縣消防局有鑑於義消人力不足，且面臨年齡老化窘境，今年首度向內政部消防署申請「義消組織充實人力與裝備器材中程計畫」，規畫成立「機能型」義消組織，針對縣內災害潛勢特性，招募水上救生、緊急救護與山域搜救等專責人員，以協勤特殊型災害防救。

嘉縣消防局災害搶救科科長王景賓指出，目前嘉縣義勇消防總隊約有640名義消人員，平均年齡約46歲，40歲以上占全體比例約7成，20至30歲卻不到1成，坦言義消人力出現嚴重斷層，期盼透過新成立的機能型義消分隊，能不同於傳統義消，除協助火災搶救，也可提供陸域、水域及山域等特殊型救災，吸引更多專業新血加入義消行列，提升嘉縣災害搶救能力。

但隨著社會型態改變，年輕人紛紛轉往大都市發展，嘉縣救難協會事長徐紹唐不諱言，協會近年來，也出現人力斷層且高齡化危機，他推測，恐與年輕人須「顧飯碗」又要養家有關，以致於幾乎沒有多餘時間及精力投入公共事務，建議縣消防局應擴大招募，避免發生出勤時卻Call無人情況。

對於成立機能型義消組織，嘉縣水上救生協會理事長呂文正樂觀其成，認為有專業技術人才加入，更能落實救災專責化。但他憂心，符合招募年齡條件者恐怕不多，尤其是40歲以下年輕人，目前多須負起養兒育女之責，較難抽身投入訓練課程，儘管如此，他仍願意支持與協助，畢竟立意良好「先做了再說」。

(中國時報)