2018年08月21日 04:10 中國時報 陳建仲

行政院長賴清德日前受訪時，提出兩岸應「用對話取代對抗，用交流取代圍堵」的大陸政策新主張，並且將推動4項新作為拚有感施政，然而，依據最新民調顯示，不但民進黨支持度滑落新低，蔡總統和賴揆的施政滿意度也再創新低、不滿意度創新高，尤其賴揆人氣下滑幅度最大，顯見民進黨政府念茲在茲的拚經濟和兩岸政策，帶給人民的卻是無感和失望。

賴揆指出現階段兩岸關係應要求同存異，擱置爭議，因為地理相近、利害相依，應用對話取代對抗，交流取代圍堵，透過交流增進彼此了解、理解、諒解、和解，然後和平發展。他更援引〈北風與太陽〉的寓言，希望大陸扮演人人需要的太陽，而非躲得遠遠的北風。賴揆也將射出「拚經濟四箭」，從減稅、加薪、公共建設、公共政策（長照、少子化）等4面向「讓全民有感」。

遺憾的是，網民對賴揆的留言竟然是：「7月到，又鬼話連篇」、「說幹話的本事也是永遠不會變」、「是你們和他們對抗的」、「提分手還希望對方對自己噓寒問暖」等。以往賴揆民調滿意度總能高過蔡總統1成，而不滿意度低於蔡總統約2成的優勢，但最新民調蔡總統不滿意度68.7%、滿意度22.8%，賴清德不滿意度竟也達到58.8%、滿意者僅28.7%，兩人幾乎快要拉平，賴揆不滿意度突增的變化，值得關注。

賴揆引用寓言批判對岸刮「北風」，造成台中東亞青運遭取消、邦交國生變、台灣參與世衛大會受挫等，讓人人躲得遠遠的，然而他的認知和民眾可能有很大的落差。近2年來的民調顯示，過半數民眾不滿意蔡總統的兩岸政策，甚至46%民眾贊成在「一中原則」下和對岸談判，反證出民眾可能認為不斷推出惠台政策的大陸才是「太陽」，而獨派搞正名公投、民進黨政府推動去中國政策和政治鬥爭，造成兩岸緊張，蔡政府才是「北風」。

為拚九合一選舉，賴揆最近勤於受訪、勤跑選區且一路拋撒「選舉支票」，從橋頭科學園區、台南捷運線，到桃捷延伸線等，總額已超過5800億。問題是賴揆拚經濟的4支箭必然進一步擴大財政赤字，但2018年中央政府總預算，歲入歲出已短差476億元，加上還本，需調度1269億元，全數以舉債支應，到年底公共債務未償餘額將超過5.6兆元，舉債續創新高。而且各級政府債務餘額超過6.5兆，加計潛藏債務逾24兆元，平均每人負債達104萬元，財政惡化的情況與速度令人怵目驚心。

民進黨拚經濟無感，真正的原因是資金出走、內需不振。中央銀行公布台灣已連續31季呈現金融帳淨資產增加（淨流出），累計流出金額達10.7兆新台幣。雖然經濟部宣傳外資來台投資升溫，今年前4月年增近7成，但實際金額只有24.7億美元，台灣不但是東亞地區外國直接投資的末段班，聯合國《2017年世界投資報告》顯示，台灣在全世界的排名仍然是倒數的。

失血加上外資不來，如今，大部分青年族群只能在服務業中為低薪掙扎打拚，但民進黨執意拚政治、卡死兩岸服貿協議，無論「5+2產業創新計畫」或「前瞻建設計畫」都無助提振服務業和就業，青年的支持度當然大幅流失。問題是，藍綠之外的中間選民已達46.9%，誰來掌握呢？（作者為資深媒體人）

(中國時報)