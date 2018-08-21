小英悲情牌 美國試水溫

2018年08月21日 04:10 中國時報 陳一新

蔡英文總統這次出訪巴拉圭與貝里斯，過境洛杉磯、休士頓期間，雖然美國未依《台灣旅行法》升高她的過境規格，但國務卿蓬佩奧在美國公開讚揚台灣科技工業成就，隱約將台灣納入「印太經濟計畫」之內，川普總統又簽署《2019財政年度國防授權法案》，其中好幾項修正案都支持簡化對台軍售程序、助台發展不對稱戰力、強化台灣後備部隊等，算是給足了蔡政府面子。

就事論事，蔡英文此次過境美國，雖不能說是全無一些小小的突破，但若蔡政府以此為滿足，則低估了華府對我國總統「禮遇突破」的定義，誤認為台北「胃口太小兒科」，從此不再給我國總統升高禮遇層次，而且還讓國人產生「美國不願開罪大陸」的印象。

不過，美國提供台灣的好處不是口惠而實不至，就是全部變成川普的外交與軍事籌碼。因此，蔡英文只有自我拉抬，高調希望台美雙方「攜手共同捍衛經濟自由」，以讓「企業不受政治干預」。顯然這是一石兩鳥之計，一方面往自己臉上貼金，對外宣示台灣至少已成為「印太經濟計畫」的一環，一方面也為推動台美合作力抗大陸政治干預做出鋪路的動作。

在美國國內充斥強烈「反中」氛圍的今天，蔡英文選擇從「印太經濟計畫」的角度切入，不失為是一個較為聰明的抉擇，因為如此做既可以避免直接刺激大陸，又能讓美國覺得台灣在「捍衛經濟自由」方面是與美國站在同一陣線。

若不是蔡英文「走味的咖啡」事件，使真理愈辯愈明，則她19日在休士頓出席「台商產業論壇」所提「台美攜手合作、企業不受政治干預」的建議，可能不會有多少人會察覺出其中包藏的禍心。

由於維安必須事先溝通與安排，蔡英文到85度C門市完全不可能是一件偶發事件，而是一項處心積慮的政治設計。從某一角度來看，由於中央執政不佳，從蔡英文到閣揆賴清德的不滿意度都超過滿意度，綠營自己的民調顯示，高達近6成民進黨支持者不支持小英連任。此一發展自然對蔡英文構成極大的政治壓力。

民進黨善於打選戰，更精於利用突發事件，像是「錄音帶事件」、「周子瑜事件」、「停辦東亞青運事件」來製造悲情，並化悲情為選票。如果沒有突發事件，民進黨依慣例就會創造突發事件，像是「兩顆子彈」與「走路工事件」等。

「停辦東亞青運事件」讓台中市長林佳龍的民意支持度暫時翻轉，85度C事件讓「東奧正名公投」的連署人數小幅提升。雖然結果並不理想，但「走味的咖啡」事件應該是蔡英文主動發起的一項測試，目的在於測試大陸與台灣的反應，並在選前不斷修正，利用或創造突發事件，化悲情為選票。值得注意的是，蔡英文也可能爭取美國聯手，讓她所製造的悲情事件更具正當性。

所幸，這項提前被識破的測試，應該也讓國民黨知所警惕，並設法盡早提防。（作者為中國文化大學政治學系講座教授）

(中國時報)