2018年08月21日 04:10 中國時報 林清強

旺旺中時提出無色覺醒十大主張，關心社會的發展，用心值得肯定。其中有關法治的部分，「支持依法執行死刑，維護法律尊嚴，保障人民安全。」筆者相當認同。政府執行死刑是依法行政，一經判刑確定即該盡快處決，才能發揮遏阻作用。蔡政府強調司法改革，但如果連執行死刑都做不到，又如何讓人民相信司改的誠意呢？

今年6月間，短短2周國內就發生3起殺人分屍案，凶手殺人手法極其凶殘，既震驚社會也引發國人激憤，要求法務部「殺雞儆猴」，依法執行死刑的聲浪高漲。但內閣改組已告滿月，新任法務部長蔡清祥雖在就任第1天表示「會重視外界聲音」，然而，對於是否執行死刑，他卻說「要全盤研究後才能決定」，態度似乎曖昧不明。

廢除死刑近年在台灣法界已成「顯學」，自王清峰擔任法務部長就陸續開會研討，歐盟更頻頻施壓，以致在2016年5月10日捷運隨機殺人犯鄭捷槍決之後，迄今未再執行槍決，造成看守所內羈押的死刑定讞被告已達43人。

在2009年馬英九總統批准聯合國人權兩公約後，法官審酌罪犯的處刑明顯趨於保守，凡是非預謀殺人、無暴力犯罪前科、在校時成績優良、犯罪後深表悔悟，以及向被害人家屬道歉、賠償等，都會被法官認為是「具有教化可能」，也都成為免判死刑的理由。因而，凡是被處死刑者必然都是罪無可逭，非與社會永久隔離不可的，既是如此，政府何有理由遲遲不處決死刑犯？

2016年3月台北市內湖發生4歲女童「小燈泡」遭王姓凶嫌當街狂砍23刀身首異處，檢方偵辦起訴求處死刑，後經台大及榮總鑑定，認為王某殺人係受「思覺失調症」影響，一審即以「兩公約」禁止對精障者判死，讓王某逃過死刑。今年7月初二審辯結前，「小燈泡」父親向庭上感性表示「自己有一部分的生命，早就隨著小燈泡生命的逝去也一同死去」，並希望法官能嚴肅思考，「任何極刑以外的量刑，極可能將社會大眾置於被剝奪下一個無辜生命的風險之上，期盼將凶手判死。」但二審並未受此訴求影響，仍然判處王某無期徒刑，這對被害者的人權以及家屬情感是極大的傷害。

著名哲學家康德曾說：「每一個人都有義務去認識做為一個人所應有的尊嚴，也由於如此，我們非對每個人表示這份尊敬不可。」這番話可視為是定義人權的金科玉律。事實上，就因為每個人都必須認知「尊重他人的尊嚴，即是人權最基本的價值」，所以凡是不能尊重他人之人權的，就沒資格高談自己的人權。

延遲死刑的執行既是對司法判決的不尊重，也是對被害者人權的踐踏，同時更是不可原諒的行政怠惰，當社會治安嚴重敗壞時，政府還要繼續拖延對死刑犯的處決嗎？（作者為資深媒體人）

(中國時報)