社論－反共有兩種 要認識今天的共產黨

2018年08月21日 04:10 中國時報 主筆室

反共有兩種：一種是過去蔣中正總統帶領的反共，反對的是毛澤東時代的政治掛帥、計畫經濟共產主義。另一種是民進黨現在帶領的反共，是不了解中國共產黨的反共，是矇著雙眼的反共，是為了反對而反對的反共。

很多綠營人士、甚至部分藍營人士經常嘲笑許多退休高官與將領，以前高喊反共，現在卻勤跑兩岸搞「兩岸一家親」。這樣的言論其實很悲哀，因為這些膚淺的言論正凸顯出了他們連什麼是中國共產黨都還不知道，就急著想要高喊反共、批評他人。

在回答什麼是中國共產黨之前，或許應該先弄清楚什麼是共產黨。共產黨，簡單地說就是奉行共產主義的政黨。共產主義是天上掉下來的嗎？當然不是，中國傳統經典《禮運大同篇》就具有共產主義的思想色彩，西方大哲學家托馬斯．莫爾在1516年發表《烏托邦》，反映的也是共產主義思想。簡單講，共產主義追求的其實就是「各盡所能、各取所需、社會共產、不分貧富」。

可惜的是，當代歷史的發展剛好完全違背共產主義的理想，富者越富、窮者越窮，所以1848年發表的馬克思《資本論》，在鮮明呈現工農悲慘生活的基礎上，掀起了批判資本主義最有力的論述，從而帶動了共產主義國家的興起。

問題是，古往今來，從來沒有人說清楚共產主義到底要怎麼建設，因此走了不少冤枉路。就此而論，中國共產黨也經歷過兩個截然不同的階段。在第1個階段，中國共產黨剛剛建立了政權，推動的是政治掛帥、階級鬥爭、計畫經濟的共產主義。事實證明，這是一條行不通的道路，其結果是經濟嚴重衰退、多地出現饑荒。

國民黨當年執政時，全力反對的就是1.0版本的中國共產黨。到了第2個階段，中國共產黨採行鄧小平的改革開放主張，讓經濟掛帥，以「實踐是檢驗真理的唯一標準」、「摸著石頭過河」等務實態度找出最能實現共產主義的方法。中國共產黨改革開放40年後，取得了驚人的成長與進步，快速邁向了中華民族的偉大復興。

2.0版本的中國共產黨當然不是完美無缺，但其成就早已遠遠超過台灣與許多民主先進國家的政黨。許多藍營人士不再反共，原因就在這裡。展望未來，2.0、甚至更新版本的中國共產黨當然仍有可以檢討的空間，但是不管任何人在進行檢討之前，絕對必須先認識真正的中國共產黨，這是最淺顯的道理，否則胡亂反共就如同「盲人騎瞎馬，夜半臨深淵」，不只會害死自己，還會拖累他人。

胡適在1917年發表擲地有聲的宏文〈多研究些問題，少談些主義〉，反對思想僵化：「把一切主義擺在腦背後，做參考資料，不要掛在嘴上做招牌，不要叫一知半解的人拾了這些半生不熟的主義，去做口頭禪。」以前很多人看了主義就抱，這不可取，現在不少人見到共產黨就反，同樣不可取。好好研究，才不會上演鬧劇。

中國正在復興，有些台灣人卻還寧可相信大陸人連茶葉蛋也吃不起。當身兼民進黨主席的蔡英文總統只能空話說「勞工是民進黨心裡最軟的一塊」，實際上卻沒有任何有效行動的時候，中國共產黨正試著要帶領中國走上跟西方資本主義不同的道路。

西方資本主義往往只追求經濟成長，卻忽略貧富差距、犧牲勞工權益。相較之下，中國共產黨在追求經濟成長的同時，仍然試圖兼顧「各盡所能、各取所需、社會共產、不分貧富」的理想，雖然尚未實現，卻是舉黨努力的目標。事實上，中國共產黨如果想要繼續確保執政正當性，這也是唯一的必經之路。

中國共產黨一路走來，絕對還有瑕疵與不足，必須持續調整修正，包括如何兼顧發展與平等，以及如何透過強化政治改革來支持經濟改革，這些都是充滿挑戰與艱困的任務，但只要繼續抱持「摸著石頭過河」的務實態度，一定可以安全抵達彼岸。

兩岸分治許久，隔閡不少，儘管兩岸恢復交流已經30年，彼此的誤解仍有許多。站在台灣人的立場來看，最常見的誤解正是太多台灣人不認識現在的中國共產黨。

「無色覺醒」呼籲放下對於顏色的偏見，不只應該要拋下藍色及綠色執著，也應該重新看看紅色。「無色覺醒」主張取消兩岸交流的各種障礙，幫助台灣人民認識現在的共產黨，進而也幫助大陸人民理解台灣的想法及需求，這是達到兩岸人民心靈契合、政經融一的必要基礎。

(中國時報)