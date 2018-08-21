2018年08月21日 04:10 中國時報 主筆室

台灣人或國民黨，若想了解民進黨怎麼取得全面執政，可以從監委陳師孟的個人部落格「尖尾週記」找答案，就是一個「幹」字了得。

陳師孟是典型的民進黨，他的「尖尾週記」透露的思想及作為就是民進黨的思維及作法。他揭露的政治價值觀和意識形態就是民進黨現在治國的政綱。反過來看，他在「尖尾週記」寫出的3個「幹」字，不也正是當今總統蔡英文、行政院長賴清德為什麼經常被批評幹話連連的原因。

「幹」字出口是一種難以言說的無奈。蔡總統無視當前台灣經濟缺少活力，盡是自我感覺良好，還把責任推給國民黨。人民對這樣的總統，也只能一個「幹」字抒發心中悶氣。

行政院長賴清德昧於當前年輕人低薪就業的事實，公開講勞工就業的平均薪資4.8萬。無論是雇主或是勞工，對賴清德的這種瞎眼講法，除了一個「幹」字之外還能如何？因為民進黨現在全面執政。

前幾天，最高法院未經開庭審理，就將歷審15位法官都判決有罪的民進黨謝系大將謝明達，從二審有罪的判決，直接自為判決，改判謝明達無罪定讞，讓包括司法界在內的各方譁然，都認為這等於是直接告訴全民，最高法院是民進黨開的。對最高法院這個作法，除了「幹」字，還能說什麼？

距年底九合一選舉不到100天了，行政院拿國家的公帑，以建設經費名義，補助給民進黨執政的各縣市，做政策性賄選，拉抬自家人的選情。民眾除了「幹」字，能怎樣？

對民進黨這種幹法，像陳師孟這樣的人還動輒講「幹」話來氣人，民眾的怨氣能不在投票那天宣洩嗎？

(中國時報)