2018年08月21日 04:10 中國時報 潘罡

台灣選戰文化往往讓傳統人士難以理解，這從台北市長柯文哲高人氣就可窺見一斑。仔細檢驗柯文哲4年前投身選舉提出的重大政見，可以發現多半跳票，甚至跟蔡英文一樣變成髮夾彎，但很多民眾，尤其是年輕族群，依然選擇力挺柯文哲。

有趣的是，大陸政界與媒體也注意到柯文哲現象，甚至把兩岸關係未來解凍任務某種程度寄望在柯文哲身上。然而柯文哲是當代網路社會建構出來的「真實虛擬」（real virtuality）存在，跟大陸黨政官員從基層歷經嚴格考核脫穎而出截然不同。他是真實虛擬文化典型的「假想」（make-believe）人物，其言行必須從網路文化的特質去分析，大陸那一套傳統官場的邏輯派不上用場。

民調分析顯示，柯文哲在20到29歲的台灣年輕族群中擁有壓倒性的支持，而這個世代就是網路世代，他們的心智也被網路的媒介特性所支配。和以往的人類歷史經驗相比，網路世代的溝通系統隸屬於所謂「假想」的世界，人們的物質與象徵存在，完全陷身且沉浸在虛擬意象的情境中。研究普遍顯示，網路世代跟傳統定義的現實世界大都處於「弱紐結」狀態，與家庭成員的參與式溝通下降，社交圈縮小，往往憑藉電子資訊去自我建構一個意象世界。

政治人物要跟網路世代攀上關係，必須進入這種以電子訊息為溝通基礎的新社會，其中所有訊息都是以一種二元模式在運作，要不就是想方設法「現身」虛擬社群，要不就注定「缺席」，面對面的接觸反而成為邊緣次文化。而柯文哲就是深諳「現身」訣竅的好手，其他候選人望塵莫及。包括日前爆紅的「學姐」黃瀞瑩不單是柯團隊網路操盤手之一，自己甚至被封為國民女神，幫老闆烘托聲勢。

此外，同樣造成話題的〈不要鬧粉絲團〉影片，找了一堆外國年輕人來與柯文哲對談，這樣的make-believe手法完全不需要用嚴謹的科學方法去檢驗柯文哲的政績，而是透過電子式傳教手法去塑造感染對柯文哲的認同。在這樣的過程中，柯文哲當年侈言市府官員的遴選方式，他對松山文創園區、大巨蛋等「五大弊案」無的放矢般指控，北市府公共建設BOT這4年來僅2件等近年最差績效，甚至他對藝術文化的輕視，完全可略而不提，因為網路世代已近乎無條件「相信造假」，而一種虛擬的柯文哲也就成了宛然如真的存在。

換句話說，重新被編碼的政治人物透過網際的力量，已經變成學者布希亞所說的「超真實」，在網路世代心目中，比現實更為真實，因此更具分量與價值。大陸網民對柯文哲的認同，不就具體印證這個現象？他們所知的柯文哲，其實都是從網路種種二手傳播所獲得，結果竟對他寄予調合兩岸的厚望。

其實不只柯文哲，越來越多全球政客都懂得運用網路建構虛擬的自我，畢竟現實世界中，網路支配人們生活的時間越來越長。這樣的真實虛擬文化對人類社會的影響見仁見智，但可以肯定的是，如果政治人物無法在新的溝通系統中為自己重新編碼，則注定日漸沒落。

（作者為北京大學藝術學院博士）

(中國時報)