2018年08月21日 04:10 中國時報 張孟湧

台北市長柯文哲從上周末迄今出席許多活動，有藍營專屬的八二三炮戰紀念公園音樂會，與親民黨主席宋楚瑜共同出席「台北監督連線」成立活動等；也有綠營專屬的活動，柯市長宣布將在花博公園打造黃信介紀念廣場；有柯粉專屬的首場粉絲見面電音趴、南下台中舉辦簽書會等。柯文哲遊走藍綠場合的選舉策略，看似想要藍綠通吃，但對於國、民兩黨陣營而言，似乎也無力抵抗。年底台北市長選舉結果，柯文哲本身是否具備藍綠通吃的能力，還是最後遭藍綠夾殺出局，將牽動台灣傳統藍綠政治勢力版圖的變化，以及攸關柯文哲日後能否更上一層樓的關鍵。

從各項台北市長的民調數據觀察，柯文哲的支持者中，泛藍陣營約占4成，泛綠陣營約占6成；在年齡層的分布上，20至29歲高達7成，30至39歲也接近6成。在此態勢下，無黨籍的柯文哲若要成功連任，年輕族群力挺和吸收一定比例的藍綠支持者缺一不可，因此，柯文哲所參加的活動，只要不是國、民兩黨的主場，幾乎無役不與。相較於4年前的柯綠結盟，柯文哲此次選舉策略不僅要擴大年輕族群的絕對優勢，更想進一步藍綠通吃，期望在年底選舉不僅要成功連任，還要衝高得票數為日後政治前途鋪路。

在傳統的投票行為研究中，台灣選民的投票行為，很自然地形成兩大黨及少數小黨的政黨政治結構，尤其在2005年修憲後，立法委員席次減半並將選舉制度調整為「單一選區兩票制」後，更加強了政治勢力兩極化的現象。但柯文哲現象出現後，許多政治觀察者便在研究柯P這股白色力量可不可能會成為國、民兩黨之外的強大第三政治勢力，甚至能在擺脫傳統政黨支持下當選總統，成為台灣的馬克洪。其中關鍵乃是柯P在國民黨與民進黨的夾殺下，是否還能發揮藍綠通吃的能力。

柯文哲現在雖然在爭取台北市長連任，但媒體卻擺脫不了組黨、選總統等話題，日前柯文哲與宋楚瑜同台時，依舊出現2020「柯宋配」的話題。對此，柯文哲也始終保持曖昧態度，繼續維持媒體熱度。大陸中央電視台最近還特別製作專題報導，指稱柯文哲2020年可能成為兩岸及藍綠的「最大公約數」，並預言柯將參選2020總統大選。讓人訝異的是，當中央電視台製作專題稱讚柯時，柯竟然沒被綠營打成中共同路人，甚至連時代力量立委林昶佐也不畏獨派壓力發文挺柯。

柯文哲能否成為「台灣最大尾」，目前尚難定論，但卻有一個關鍵，就是柯文哲在年底選舉必須證明其在藍綠夾殺下，仍具有藍綠通吃的吸票能力，成功連任，而且要衝高得票數，之後直衝總統大位就順理成章了。（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)