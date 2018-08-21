去政治化 西進人才得憑本事

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中國時報
李允中

大陸預計於9月1日推出的「港澳台居民居住證」，最近引發台灣輿論激烈的討論。

令人莞爾的是，只要有在大陸稍微久待經驗的人都會發現，此項政策明顯是在摒除台胞在大陸工作生活的「身分障礙」，陸委會卻硬要說擁有大陸居住證將陷入中國政府的「監控」範圍？對安分守己、專心幹實事的台商台胞們真是「危言聳聽」。也許有人真想對逢中必反、時時提醒民眾必須「愛台灣」的民進黨政府說一聲：「對不起，您多慮了。」「被監控」也許還比較安全。

大陸國務院於16日上午召開有關請領居住證的記者會時即強調，台胞申請居住證不需具大陸戶籍，也不需要放棄台灣戶籍，目前在台灣享有的相關權利義務，不會也不應該受到影響。

請領大陸居住證的台胞，不因為加入大陸「醫保」，回台灣就不能看「健保」；擁有大陸居住證「準戶口」的台胞，也不是回台灣就不能「投票」。言下之意，北京也在告訴蔡政府不要逼台胞「選邊站」，更甭想拿什麼「天網工程」及「臉部識別」來嚇唬民眾，因為一切都是根據本人意願申請辦理。

事實上，像居住證這類台灣政府照顧不到，由大陸補位埋單的政策是越來越多。以筆者任教所在地福州所出台的「68條惠台措施」為例，台灣高校（大學）的在校學生只要有意願到福州實習，都可享有1期半年，每月至少1萬台幣的生活費（博士生1.2萬）及每年9000元台幣往返台灣的交通補貼；台灣的大學畢業生5年內到福州創業就業的，可享受政府提供1年期限、每月5000元台幣的「生活補助」，3年期限、每月9000元的住房津貼補助。

在老師方面，福建省教育廳已公布，將於未來2年內一舉引進1000名台灣優秀教師，在省內大學擔任全職教師，以因應自貿試驗區和產業發展需求。一般在大陸高校任教的台灣老師，合約保障至少3年，3年後基本上除非個人「無意願」，原則上續聘不成問題，再續聘時年限可談到5年，但得看個人表現及對學校貢獻程度而定。

另外，大陸聘用台灣的專業人才，越來越朝向類似「外企」的聘用模式：除了高薪，重視績效與合約，用人唯才以外，即使聘用單位為公家機關及國營事業單位也絕口不提邀請「入黨」一事。

這現象說明了「去政治化」已成為大陸聘用台灣人才的指導思想，大膽西進的台灣人才也不再是高舉統一大旗，即可人人有獎，西進的人才需要有真本事，對大陸各方面發展能產生具體貢獻，才能做到魚幫水、水幫魚。

（作者為閩江學院創新創業研究中心主任）

(中國時報)

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