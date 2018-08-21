2018年08月21日 04:10 中國時報 黑鳥麗子

2010年，有個日本上班族憂心忡忡地在Yahoo上貼了篇文，說自己每天回家一推門，都會看到太太以各種慘烈的方式死在家裡，有時候躺在地下嘴角流血，有時候一箭穿腦，甚至還曾經成為戰俘死在恐怖分子槍下…，第1次他嚇死了，真以為老婆遭到破門而入的歹徒殘殺，後來越來越不懂這樂趣在哪裡，不懂太太為何不樂活、光「樂死」，便上網詢問網友意見，引發討論成為熱門話題。8年後，這對夫妻變成《每天回家老婆都在裝死》的電影主角。

電影版主軸仍是漂亮太太（榮倉奈奈飾）的各種爆笑死亡方式，光是電影海報上她的頭卡死在鱷魚嘴中的滑稽感，就足以吸引目光，也引發觀眾的好奇心。年紀大上一輪的老公百思不得其解老婆的心情，可是改編的電影版沒上網求救，而是找同事商量，透過兩對夫妻相處，來探討「婚姻到底是什麼？」

這部片讓我想起2005年的《電車男》風潮。同樣是困擾的男性上網求助，「電車男」是個宅男，在電車上偶然解救了被醉漢騷擾的女孩，他很喜歡對方，可是完全不懂女孩心，網友紛紛獻策協助他宅男大變身，成功脫魯。

「老婆裝死」與電車男的問題同中有異、異中有同。上班族不懂太太的心，但又問不出個所以然，只能瞎猜。有人認為太太的「不說」，是日本文化中的隱諱習慣，就好像京都人招待客人時若問「要吃碗茶泡飯嗎？」意思其實是「你該回家了！傻蛋！」

電影裡滿腦問號的老公回到老婆娘家，看到老婆愛讀的文學摘要，才恍然大悟每次老婆對著窗外的月光說「月色好美」，其實是用夏目漱石式的風雅在說「我愛你」！

說實話，電影有點傻氣、甚至不太深刻，但卻讓我感動。不是為了這對傻夫妻之間傻氣十足的互動樂趣，而是岳父對於「夫婦」的詮釋。岳父早年喪偶，認為夫妻就是「可以攜手度過難關的兩個人」，當他病倒，看著女兒強忍悲傷，直到離開他的視線，在病房門外才靠著老公放聲大哭時，我的感受就像是「窗外月色好美」，躺在病床上的爸爸心裡一定很欣慰女兒找到了一個可以共度難關的對象。

其實哪對夫妻不是猜來猜去，吃頓飯，老婆會想，奇怪他今天怎麼吃這麼少？問老公意見，老公會想，她都這麼辛苦做菜了，我總不能潑冷水，但真不合我的口味…就這樣猜來猜去，想想其中的心意，不也是「今夜月色好美」。

不過若在政治議題上，看著修改課綱議題，大家也只能一陣瞎猜，奇怪，這些委員到底是想切割中國？還是要把日本當爸？政客的種種計算，比起躺在客廳裡裝死的可愛太太，真難懂多了！（作者為作家）

(中國時報)