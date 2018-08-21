維也納少年合唱團 天籟將登台

2018年08月21日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

招牌青春水手服，天真無邪的歌聲，音樂小天使維也納少年合唱團將再度展開台灣巡演，帶來動人聖歌與各國民謠。今年帶團的指揮是來自巴西的路易茲‧德‧郭多益（Luiz de Godoy），將為德奧傳統出身的維也納少年合唱團帶來南美的音樂陽光。

都是愛樂人 團裡充滿笑聲

郭多益表示，與維也納少年合唱團一起工作，「最開心的是充滿笑聲。」郭多益說，男孩合唱團總是特別開放和好奇，「維也納少年合唱團中有來自不同國家的孩子，但他們都有相同的音樂興趣，無論是來自阿爾巴尼亞，印度還是奧地利。而且都很專業。」

郭多益出生於巴西，從小就是兒童合唱團團員，就讀聖保羅市立音樂學校，之後於巴西、德國與葡萄牙的大學得到學位，最後到維也納音樂大學進修。2016年他榮獲奧地利爾文‧奧特納（Erwin Ortner）合唱指揮大獎，開始擔任維也納少年合唱團指揮，同時也是維也納音樂廳合唱團與維也納國立歌劇院合唱學院指揮。郭多益表示，「音樂是我生命中最重要的養分，因為音樂是上天給予人類的恩典。」

維也納少年合唱團創立於1498年，至今已有520年悠久歷史，是世界上最著名的合唱團之一，史上有相當多知名音樂家年幼時都曾加入該團，包括「交響曲之父」海頓以及「歌曲之王」舒伯特等等。維也納少年合唱團由9至14歲的男童組成，目前分成海頓、莫札特、舒伯特及布魯克納4團巡迴全球，今年輪到莫札特團訪台。

520年歷史 不停追求創新

傳大藝術總經理周敦仁表示，維也納少年合唱團在玉山銀行贊助下來台巡演，這次帶來的曲目相當多元，除聖歌以外，還包括伯恩斯坦音樂劇《西城故事》中的暢銷曲〈某處〉，約翰‧史特勞斯二世的《維也納森林的故事》、《皇帝圓舞曲》以及台灣歌曲等。周敦仁表示，該團沒有因為520年傳統而停止追求創新，從今年的曲目看起來，可以感受維也納少年合唱團求新求變的開放態度。

維也納少年合唱團將於10月10日在新竹市演藝廳，11日在屏東演藝廳，13日在台南市文化中心，14日在台中市中山堂，16日在台北國家音樂廳。

(中國時報)